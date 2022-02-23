Шлют проклятия Путину: журналист показал, как люди под обстрелами живут в Счастье (ВИДЕО)

В Донецком регионе, в городке Счастье, попавшем под обстрел оккупационных войск, его жители передают главе России свои слова проклятий. Об этом 22 февраля информирует в Telegram один из военных журналистов Андрей Цаплиенко.

Люди боятся за свою жизнь (фото из открытых источников)

Представитель медиа обнародовал видеоролик из донецкого городка, где российские террористы обстреливают из артиллерийских установок жилые дома жителей.

Горожане из-за угрозы жизни, что несут обстрелы, должны скрываться в подвалах. Их наверняка будут эвакуировать, если положение и дальше будет обостряться.

Еще один представитель СМИ Егор Логинов, находящийся в городе Счастье, зафиксировал, что здесь происходит.

На видео женщина, которая хочет доставить в собственное жилье больного мужа. Их обстреливают артиллерийскими залпами, Горожанка плачет и эмоционально передает свои "искренние" слова проклятий главе РФ, который отправляет сюда свои армейские подразделения.

В этом городе более 11 тысяч жителей прячутся по подвалам. Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова предлагает предложение провести эвакуацию жителей, оказавшихся на линии огня. Именно по этой причине горожане посылают слова проклятий в адрес российских властей.

Стрельба не утихает, люди круглосуточно находятся в убежищах. В самом городе нет элементарного человеческого существования – питьевой воды, отопления и электрического освещения.

По информации журналиста, горит Луганская ТЭС. Попало в трансформатор. Попало в здание МЧС. Жители покидают город, забирая семьи, у кого есть такая возможность. Город был закрыт на въезд. Военнослужащие рассказали – кроме снарядов прилетели несколько кассет градов.

В социальных сетях Логинов разместил видеоролик, как боевики обстреливают мирный город с людьми, которым некуда отсюда уйти.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Донбассе принудительно забирают мужчин и увозят на полигоны .

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