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Социологи подсчитали шансы Зеленского стать президентом спустя год после выборов

Всего лишь за год рейтинг президента очень сильно упал

сегодня, 13:37
Автор:

Владимир Лавский

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то за действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 33,3% украинцев, которые уже определились со своим выбором. Об этом свидетельствую данные исследования Киевского международного института социологии.

Социологи подсчитали шансы Зеленского стать президентом спустя год после выборов

За пятого президента Петра Порошенко отдали бы свои голоса 17,3% опрошенных. За лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали бы 11,1%. Одного из руководителей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко поддержали бы 10,5% респондентов.

Еще 9,5% граждан отдали бы свои голоса за бывшего главу Службы безопасности Игоря Смешко. За Виктора Медведчука проголосовали бы 8,8% опрошенных. Немного не хватило бы для пятипроцентного барьера лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко (4,6;%). 

Социологи подсчитали шансы Зеленского стать президентом спустя год после выборов - фото 2

Исследование провели в октябре-ноябре. Полевой этап длился с 17 по 24 октября. Опрос провели методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основные случайного генерирования мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для Украины в целом и для отдельных 5 макрорегионов. Всего опросили 1502 респондентов, проживающих во всех областях Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2.6%.

Как ранее сообщали "Комментарии", Конституционный суд Украины открыл производство в отношении Владимира Зеленского. 


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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=979&page=1
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