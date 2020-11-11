Социологи подсчитали шансы Зеленского стать президентом спустя год после выборов

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то за действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 33,3% украинцев, которые уже определились со своим выбором. Об этом свидетельствую данные исследования Киевского международного института социологии.

За пятого президента Петра Порошенко отдали бы свои голоса 17,3% опрошенных. За лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали бы 11,1%. Одного из руководителей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко поддержали бы 10,5% респондентов.

Еще 9,5% граждан отдали бы свои голоса за бывшего главу Службы безопасности Игоря Смешко. За Виктора Медведчука проголосовали бы 8,8% опрошенных. Немного не хватило бы для пятипроцентного барьера лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко (4,6;%).

Исследование провели в октябре-ноябре. Полевой этап длился с 17 по 24 октября. Опрос провели методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основные случайного генерирования мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для Украины в целом и для отдельных 5 макрорегионов. Всего опросили 1502 респондентов, проживающих во всех областях Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2.6%.



Как ранее сообщали "Комментарии", Конституционный суд Украины открыл производство в отношении Владимира Зеленского.

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