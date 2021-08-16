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Сейчас даже форма правления в нашей стране переживает трансформацию – эксперт

Россия прибегла к преступлению, оккупации и подстрекательству войны в Донбассе

сегодня, 00:28
Автор:

Ольга Чародий

Мы переживаем очень интенсивный период трансформации, сейчас каждая сфера нашей жизни находится под реформой, начиная с образования и заканчивая медициной. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Сейчас даже форма правления в нашей стране переживает трансформацию – эксперт

Эмине Джапарова - фото из открытых источников

"Сейчас даже форма правления в нашей стране переживает трансформацию. Мне кажется, что толчок этому дали события 2014 года, когда мы осознали как нация, что то, как мы себя представляем очень важно, и те угрозы, которые мы называем угрозами, на самом деле таковыми не являются", — рассказала  Эмине Джапарова.

По ее словам, главной опасностью для нас оказалась Российская Федерация — та страна, которая декларировала свою дружбу и братство, страна, которая была стратегическим партнером, которая фактически была гарантом нашей безопасности и именно она прибегла к акту агрессии.

"Россия прибегла к преступлению, оккупации и подстрекательству войны в Донбассе, она несмотря на все доказательства еще отрицает свое присутствие там. Мне кажется, что все эти события действительно для нас открыли окно, где мы искренне и откровенно можем сами себе ответить на вопрос: кто мы, какова наша идентичность, которое наши корни, какова наша история? Я очень рада, что мой народ активно возвращает свою свободу, историю, силу и язык и все, чтобы можно было назваться современной демократической европейской страной", — добавила она.

Напомним, кабинет министров Украины на очередном заседании утвердил новые условия кредитования. Главным решением стало удешевление стоимости ипотечных кредитов до семи процентов. Данную информацию предоставляет премьер-министр Денис Шмыгаль на Facebook-странице.


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Источник: Comments.ua
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