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Северная Корея запустила ракету в направлении Японии

КНДР поддерживает Россию и Китай

сегодня, 12:18
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Автор:

Константин Куликов

Северная Корея утром в воскресенье, 19 марта, запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на агентство Yonhap и армию Южной Кореи.

Северная Корея запустила ракету в направлении Японии

У війні в Україні КНДР підтримує Росію

Как сообщает агентство Reuters, северокорейская ракета поднялась на высоту 50 км и преодолела расстояние в 800 километров. По данным японской береговой охраны, объект упал в море, передает DW. Это уже третьи ракетные испытания КНДР с 12 марта, когда стартовали крупнейшие за последние пять лет совместные военные учения Южной Кореи и США под кодовым названием Warrior Schield. Северная Корея заявила, что рассматривает эти учения как "тренировку вторжения", хотя в Сеуле и Вашингтоне подчеркнули, что отрабатывается исключительно оборона.


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Ранее в этом году КНДР производила ракетные испытания 1 января, 19 и 20 февраля. В 2022 году Северная Корея запустила больше ракет, чем когда-либо, проведя свыше 50 ракетных испытаний, несмотря на резолюции Совбеза ООН, призывавшие их прекратить.

Напомним, что КНДР поддерживает Россию — при голосованиях в ООН по вопросу войны в Украине представитель Северной Кореи голосует единогласно с Россией, Белорусью, Эритреей, Никарагуа, Мали и Сирией.

Кроме того, в минувшем году КНДР предлагало Путину сто тысяч добровольцев для борьбы с "украинским фашизмом". Позже из КНДР в РФ пошли грузовые поезда. Вероятно, КНДР тайно поставляет РФ снаряды и боеприпасы для войны в Украине. 

Что могут означать заявления северокорейских политиков об Украине, рассказали украинские эксперты.

По словам Игоря Тышкевича, из Пхеньяна звучат достаточно резкие антизападные, антиукраинские заявления, поскольку страна зависит экономически как от Китая, так и от России.

"Это два ключевых партнера КНДР, которая, естественно, пытается быть или "контрабандной калиткой", или посредником в торговле рядом товаров. При этом максимализировать прибыли от своей, в том числе пророссийской позиции", – резюмирует эксперт. 




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