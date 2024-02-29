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Серьезный нож в спину Путина: Армения сделала неожиданное заявление

Пока Армения не готова спешить в решениях по изменению внешнеполитического вектора

29 февраля 2024, 21:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Армении следует подумать о возможности стать кандидатом на членство в ЕС. Она готова двигаться в таком направлении, что гарантирует стране больше безопасности. Об этом заявил спикер Национального собрания Ален Симонян, сегодня, 29 февраля, информирует "Радио Азатутут".

Серьезный нож в спину Путина: Армения сделала неожиданное заявление

Ален Симонян (фото из открытых источников)

Как утверждает Симонян, в стране никогда не обсуждалась возможность вступления в Альянс.

"Мы готовы и будем двигаться в том направлении, которое обеспечит нам наибольшую безопасность, и сегодня демократия как демократическая страна является нашей самой большой системой безопасности", — сообщил спикер.

Еще спикер сказал, что не хочет делать поспешных решений об изменении внешнеполитического вектора.

"Я не хочу, чтобы получилось так, что сделан какой-то односторонний шаг, и можно сказать, что наши действия показывают, что у нас гораздо более низкие показатели демократии, чем у многих наших стран-партнеров, уже являющихся членами Европейского Союза, и мы этого не говорим, наши партнеры в Европейском Союзе говорят это из-за резолюций", — продолжил Симонян.

Спикер сказал, что Армении следует подумать о направлении в ЕС, однако в этом случае речь идет о государстве, поэтому резкие шаги не нужны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пашинян готов заморозить участие Армении в ОДКБ, но есть условие. Правительство Армении может юридически прекратить участие в ОДКБ, если позиции этой организации относительно территориальной целостности страны не изменятся.

Как он утверждает, оговоренная позиция представляет угрозу национальной безопасности Армении. В частности, ОДКБ, игнорируя собственные обязательства, придерживаясь которых должна демонстрировать соответствующую позицию по безопасности этой страны, делает обратное.
 



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Источник: https://www.azatutyun.am/a/32842373.html
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