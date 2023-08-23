Сербия присоединилась к Крымской платформе

В Киеве 23 августа — в преддверии Дня независимости Украины — открылся саммит Крымской платформы. Эта организация была создана по инициативе Украины в 2021 году для обсуждения на международном уровне проблемы аннексированного Крыма. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Крым - это Украина

В августе 2021 года в Киеве прошёл первый её саммит, в декларации которого её целями было названо "мирное прекращение временной оккупации" территории Крыма и "восстановление контроля Украины над этой территорией в полном соответствии с международным правом". Нынешний саммит — третий по счёту. Большая часть его участников, в частности главы МИД ряда западных стран, участвуют в режиме онлайн, однако некоторые лидеры, в частности президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Молдовы Дорин Речан и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, а также президенты Португалии и Венгрии, приехали в столицу Украины. Выступая на саммите, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что число участников Крымской платформы увеличилось до 67.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Среди новых участников — Объединённые арабские эмираты, Бахрейн и Сербия. Сербия, с одной стороны, осуждает российскую агрессию, с другой — отказывается вводить против России санкции. На днях президент Сербии Александр Вучич встречался в Афинах с Владимиром Зеленским. После встречи он заявил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины.

В свою очередь Украина остается приверженцем территориального единства Сербии. Так, она, в отличии от большинства западных стран, признает Косово, которое провозгласило свою независимость от Белграда, частью Сербии.

Тем временем, у Зеленского раскритиковали "возможные финалы войны".

Украина получит еще пусковые установки NASAMS.

А РФ совершила большую ошибку — по какому сценарию будет освобожден Крым.



