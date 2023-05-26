Сербия приготовилась к войне: в чем причина

Из-за разгона демонстраций сербов в преимущественно албанском Косово президент Александр Вучич привел армию Сербию в состояние наивысшей готовности, начата ее переброска к косовским границам. Об этом сообщают "Комментарии".

Президент Сербии

В части Косово, где преобладают сербы, началось сооружение уличных баррикад для защиты административных зданий.

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Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что ситуация в Косово и Метохии драматична и добавил, что Приштина двигается в сторону эскалации.

"Мы выполним приказ верховного главнокомандующего и сделаем то, что ожидается от сербской армии. Я говорю сербам в Косово, чтобы они были спокойными, не подвергались провокациям. Важно сохранять спокойствие и одновременно защищать свои права и свободы", — добавил Вучевич.

Косовские сербы не допускали новых городских голов-албанцев к исполнению своих обязанностей. Сербы бойкотировали эти выборы, потому что уверены в их незаконности. Митингующие построили баррикады, а косовская полиция начала разгонять сербов с помощью слезоточивого газа.

Напомним, что Сербия не признает обособление Косово, хотя государственность последнего признана большинством европейских стран и США. В целом, независимость Косово признало 101 государство-член ООН.

В результате войны 1999 между сербами и албанцами край перешел под контроль ООН (хотя де-юре оставался автономией в составе Сербии). 17 февраля 2008 года парламент Косово провозгласил независимость края в одностороннем порядке. Сербия до сих пор не признает независимость Косово, поэтому страна не имеет окончательного признания в мире. В 2016 году подписано Соглашение об ассоциации между Косово и Европейским Союзом. Государство является потенциальным кандидатом на вступление в ЕС.

Албанское большинство (92 %), проживающее в Косово, и требовавшее независимости, контролирует всю территорию края, за исключением нескольких общин, большинство в которых составляют сербы.

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