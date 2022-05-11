Сенат США хочет признать Россию спонсором терроризма

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Нарожный Дмитрий
Американские сенаторы зарегистрировали
резолюцию, которая признает Российскую федерацию государством-спонсором
терроризма.
Здание Сената США. Фото: Facebook/U.S. Senate Democrats
Как сообщает "Голос Америки", соавторами
документа являются представитель Демократической партии Ричард Блументаль и
республиканец Линдси Грэм.
Согласно документу, Сенат считает действия
правительства России актами терроризма и призывает госсекретаря США признать РФ
государством, которое финансирует терроризм.
По словам Грэма, признание России
государством-спонсором терроризма будет важным моментом в законодательстве США.
Он отметил, что на сегодняшний день есть только четыре страны, имеющие такое
признание: Куба, Сирия, Иран и Северная Корея.
"Мы пытаемся включить в этот список Россию,
чтобы она была пятой. Это компания, с которой ее (РФ) нужно ассоциировать. Это
тоталитарные режимы, и они не несут добра”, – рассказал во время презентации
резолюции Линдси Грэм.
Сенатор подчеркнул, что президент Российской
федерации Владимир Путин в течение 20 лет избегал ответственности за свои
преступления.
"Поэтому сейчас пришло время признать его тем
(сроком), что соответствует его действиям. Он – террорист. И Россия – в руках
государства-террориста, которым управляет Путин”, – заявил политик.
В резолюции сенаторы определили ряд оснований
такого определения. Среди которых:
– по указанию Путина правительство РФ продолжает
осуществлять акты международного терроризма против политических оппонентов и
других стран;
– с 2014 года правительство РФ поддерживает коллаборантов,
которые причастны к насилию против мирных граждан Украины на Донбассе;
– РФ распространяет террор по всему миру через
частные военные сети наемников, такие как частная военная компания (ЧВК) Вагнер;
– в феврале 2022 года более 400 российских
наемников из ЧВК Вагнер прибыли в Киев по приказу Кремля убить президента
Владимира Зеленского и министров правительства Украины;
– 14 марта 2022 года действующий председатель
ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что действия правительства РФ в Украине против мирного
населения и гражданской инфраструктуры, являются "государственным
терроризмом";
– 17 марта 2022 года президент Владимир
Зеленский призвал мир признать Россию государством-террористом;
– 27 апреля 2022 года Государственный секретарь
Энтони Блинкен заявил, что "несомненно, россияне терроризируют народ
Украины";
– по приказу Владимира Путина Россия продолжает
совершать военные преступления в Чечне, Грузии, Сирии, Украине, что привело к огромному
количеству смертей среди мирного населения, включая женщин и детей;
– российские военные убили множество невинных
граждан и пытались спрятать свои зверства в массовых могилах по всей Украине.
Резолюцию планируют добавить в пакет
законодательства по дополнительной поддержке Украины.
По информации, опубликованной на сайте
Госдепартамента, "государства-спонсоры терроризма" – это те страны,
которые неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма и
определяются в соответствии с тремя законами США: разделом 1754(c) закона о
разрешении на национальную оборону, раздел 40 закона о контроле экспорта оружия
и раздел 620A закона об иностранной помощи.
"Государства-спонсоры терроризма" попадают
под четыре основные категории санкций: ограничение на иностранную помощь от
США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции; контроль за экспортом
товаров двойного использования, а также под различные финансовые и другие
ограничения.
Кроме этого, предусматриваются дополнительные санкции, которые наказывают как людей, так и государства, которые сотрудничают со странами-спонсорами терроризма.
Ранее глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что в ближайшие месяцы война в Украине может стать "более непредсказуемой и эскалационной".
При этом, в США допускают, что Путин все же решится на то, чтобы объявить военное положение в РФ, объявить всеобщую мобилизацию.
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