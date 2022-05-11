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Сенат США хочет признать Россию спонсором терроризма

Сенат США считает действия правительства России актами терроризма

сегодня, 09:56
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Американские сенаторы зарегистрировали резолюцию, которая признает Российскую федерацию государством-спонсором терроризма.

Сенат США хочет признать Россию спонсором терроризма

Здание Сената США. Фото: Facebook/U.S. Senate Democrats

Как сообщает "Голос Америки", соавторами документа являются представитель Демократической партии Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.

Согласно документу, Сенат считает действия правительства России актами терроризма и призывает госсекретаря США признать РФ государством, которое финансирует терроризм.

По словам Грэма, признание России государством-спонсором терроризма будет важным моментом в законодательстве США. Он отметил, что на сегодняшний день есть только четыре страны, имеющие такое признание: Куба, Сирия, Иран и Северная Корея.

"Мы пытаемся включить в этот список Россию, чтобы она была пятой. Это компания, с которой ее (РФ) нужно ассоциировать. Это тоталитарные режимы, и они не несут добра”, – рассказал во время презентации резолюции Линдси Грэм.

Сенатор подчеркнул, что президент Российской федерации Владимир Путин в течение 20 лет избегал ответственности за свои преступления.

"Поэтому сейчас пришло время признать его тем (сроком), что соответствует его действиям. Он – террорист. И Россия – в руках государства-террориста, которым управляет Путин”, – заявил политик.

В резолюции сенаторы определили ряд оснований такого определения. Среди которых:

– по указанию Путина правительство РФ продолжает осуществлять акты международного терроризма против политических оппонентов и других стран;

– с 2014 года правительство РФ поддерживает коллаборантов, которые причастны к насилию против мирных граждан Украины на Донбассе;

– РФ распространяет террор по всему миру через частные военные сети наемников, такие как частная военная компания (ЧВК) Вагнер;

– в феврале 2022 года более 400 российских наемников из ЧВК Вагнер прибыли в Киев по приказу Кремля убить президента Владимира Зеленского и министров правительства Украины;

– 14 марта 2022 года действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что действия правительства РФ в Украине против мирного населения и гражданской инфраструктуры, являются "государственным терроризмом";

– 17 марта 2022 года президент Владимир Зеленский призвал мир признать Россию государством-террористом;

– 27 апреля 2022 года Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что "несомненно, россияне терроризируют народ Украины";

– по приказу Владимира Путина Россия продолжает совершать военные преступления в Чечне, Грузии, Сирии, Украине, что привело к огромному количеству смертей среди мирного населения, включая женщин и детей;

– российские военные убили множество невинных граждан и пытались спрятать свои зверства в массовых могилах по всей Украине.

Резолюцию планируют добавить в пакет законодательства по дополнительной поддержке Украины.

По информации, опубликованной на сайте Госдепартамента, "государства-спонсоры терроризма" – это те страны, которые неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма и определяются в соответствии с тремя законами США: разделом 1754(c) закона о разрешении на национальную оборону, раздел 40 закона о контроле экспорта оружия и раздел 620A закона об иностранной помощи.

"Государства-спонсоры терроризма" попадают под четыре основные категории санкций: ограничение на иностранную помощь от США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции; контроль за экспортом товаров двойного использования, а также под различные финансовые и другие ограничения.

Кроме этого, предусматриваются дополнительные санкции, которые наказывают как людей, так и государства, которые сотрудничают со странами-спонсорами терроризма.

Ранее глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что в ближайшие месяцы война в Украине может стать "более непредсказуемой и эскалационной".

При этом, в США допускают, что Путин все же решится на то, чтобы объявить военное положение в РФ, объявить всеобщую мобилизацию.






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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/rezoluciya-senatu-pro-vyznannya-rosii-derzhavou-sponsorom-teroryzmu/6565626.html
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