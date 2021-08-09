«Сдвигов нет»: посол Великобритании рассказала, что мешает Украине стать членом НАТО

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что дискуссии на тему членства Украины в НАТО уже не уместны, потому как этот вопрос закрыт. Как информирует издание "Комментарии", об этом главный дипломат Великобритании в Украине рассказала в интервью "ВВС News Украина".

Флаги НАТО и Украины. Фото: Украинская правда

Мелинда Симмонс отметила, очевидный факт, что государства-члены Североатлантического альянса позитивно относятся к стремлениям Украины стать полноправным членом НАТО. Следовательно, вопрос о том, может ли Украина присоединиться к Альянсу уже решён, но есть и другой вопрос. По словам дипломата, этот вопрос заключается в том, что нужно для того, чтобы планы Украины стали реальностью. Это главный вопрос, который неоднократно ставится перед официальным Киевом, но сдвигов в этом плане нет.

Симмонс отметила, что её главная задача заключается в том, чтобы как можно больше людей понимало, что такое НАТО. Вторая задача – это бороться с неправдивой информацией, а также консультировать украинскую власть, поддерживать её на пути к членству в НАТО. Как позитив Мелинда Симмонс отметила участие Украины в программах и операциях НАТО. Здесь никаких замечаний нет, но относительно институциональных реформ, без реализации которых невозможно полноценное членство в НАТО, ещё предстоит сделать много работы. Одна из главных реформ в сфере обороны, здесь последнее время никак подвижек не наблюдается. Оявляются новые и новые сложности.

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