logo
Русский Українська

BTC/USD

45192.23

ETH/USD

3075.30

LTC/USD

153.38

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

31.95

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика «Сдвигов нет»: посол Великобритании рассказала, что мешает Украине стать членом НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

«Сдвигов нет»: посол Великобритании рассказала, что мешает Украине стать членом НАТО

Вопрос о членстве Украины в НАТО в принципе уже решен

сегодня, 13:23
Автор:

Кравцев Сергей

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что дискуссии на тему членства Украины в НАТО уже не уместны, потому как этот вопрос закрыт. Как информирует издание "Комментарии", об этом главный дипломат Великобритании в Украине рассказала в интервью "ВВС News Украина".

«Сдвигов нет»: посол Великобритании рассказала, что мешает Украине стать членом НАТО

Флаги НАТО и Украины. Фото: Украинская правда

Мелинда Симмонс отметила, очевидный факт, что государства-члены Североатлантического альянса позитивно относятся к стремлениям Украины стать полноправным членом НАТО. Следовательно, вопрос о том, может ли Украина присоединиться к Альянсу уже решён, но есть и другой вопрос. По словам дипломата, этот вопрос заключается в том, что нужно для того, чтобы планы Украины стали реальностью. Это главный вопрос, который неоднократно ставится перед официальным Киевом, но сдвигов в этом плане нет.

Симмонс отметила, что её главная задача заключается в том, чтобы как можно больше людей понимало, что такое НАТО. Вторая задача – это бороться с неправдивой информацией, а также консультировать украинскую власть, поддерживать её на пути к членству в НАТО. Как позитив Мелинда Симмонс отметила участие Украины в программах и операциях НАТО. Здесь никаких замечаний нет, но относительно институциональных реформ, без реализации которых невозможно полноценное членство в НАТО, ещё предстоит сделать много работы. Одна из главных реформ в сфере обороны, здесь последнее время никак подвижек не наблюдается. Оявляются новые и новые сложности.

Читайте также – ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что войска НАТО вошли в Черное море: Украина начала совместные учения Dive-2021.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-58068126
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ