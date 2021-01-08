Амстердам запретит продавать легкие наркотики туристам

Власти Амстердама решили запретить легальную продажу легких наркотиков для туристов. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

Туризм в Амстердаме - власть запрещает продажу легких наркотиков. Фото: classtravel.com

Мэр города Фемке Халсема уже прокомментировал данное решение. По его словам, большинство туристов посещает Амстердам только ради употребления марихуаны. Однако власти хотят, чтобы туристы посещали город для собственного культурного обогащения.

Также Фемке Халсема заявил, что на план запрета продажи наркотиков уйдет около года. После внедрения решения каннабис и другие разрешенные наркотики смогут приобрести только жители страны.

Власти города идут на большие риски, которые могут стоить тысячи туристов. По последним исследованиям и опросам, люди из разных стран приезжают в Амстердам только для того, чтобы посетить специализированные кофешопы, где можно найти разнообразные товары изготовлены из марихуаны и многих сортов каннабиса.

Данный вопрос пока не обсуждался с владельцами самых заведений, где продаются легкие наркотики.

Несмотря на свою терпимость, правительство Нидерландов постепенно внедряет меры, которые вскоре уменьшат поток "наркотуристов". Спустя несколько лет власти надеются принимать только тех, кому действительно интересна жизнь страны и ее достопримечательности.

Напоминаем, что в Украине было зарегистрировано законопроект №4553, предусматривающий изменения в законодательстве по регулированию обращения конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности. Большая часть народных депутатов считает, что в Украине необходимо легализовать марихуану в лечебных целях.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, как марихуана влияет на организм человека.

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