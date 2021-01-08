kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.01.2021

BTC/USD

40785.76

ETH/USD

1220.66

LTC/USD

174.70

НБУ 08.01.2021

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

35.10

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Амстердам запретит продавать легкие наркотики туристам
commentss НОВОСТИ Все новости

Амстердам запретит продавать легкие наркотики туристам

Власти Нидерландов хотят преодолеть наркотуризм в своей стране

сегодня, 18:15
Автор:

Кириєнко Анна

Власти Амстердама решили запретить легальную продажу легких наркотиков для туристов. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

Амстердам запретит продавать легкие наркотики туристам

Туризм в Амстердаме - власть запрещает продажу легких наркотиков. Фото: classtravel.com

Мэр города Фемке Халсема уже прокомментировал данное решение. По его словам, большинство туристов посещает Амстердам только ради употребления марихуаны. Однако власти хотят, чтобы туристы посещали город для собственного культурного обогащения.

Также Фемке Халсема заявил, что на план запрета продажи наркотиков уйдет около года. После внедрения решения каннабис и другие разрешенные наркотики смогут приобрести только жители страны.

Власти города идут на большие риски, которые могут стоить тысячи туристов. По последним исследованиям и опросам, люди из разных стран приезжают в Амстердам только для того, чтобы посетить специализированные кофешопы, где можно найти разнообразные товары изготовлены из марихуаны и многих сортов каннабиса.

Данный вопрос пока не обсуждался с владельцами самых заведений, где продаются легкие наркотики.

Несмотря на свою терпимость, правительство Нидерландов постепенно внедряет меры, которые вскоре уменьшат поток "наркотуристов". Спустя несколько лет власти надеются принимать только тех, кому действительно интересна жизнь страны и ее достопримечательности.

Напоминаем, что в Украине было зарегистрировано законопроект №4553, предусматривающий изменения в законодательстве по регулированию обращения конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности. Большая часть народных депутатов считает, что в Украине необходимо легализовать марихуану в лечебных целях.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, как марихуана влияет на организм человека.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lenta.ru/news/2021/01/08/lishit/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ