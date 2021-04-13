Санкции в отношении России: на какие меры на самом деле готов пойти Запад

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Елизавета Черных
Властям Евросоюза и США следует ужесточить санкции в отношении России в случае эскалации ситуации на Донбассе или ухудшение здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который отбывает срок в колонии. Такое мнение высказал председатель ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии Манфред Вебер. Среди возможного ужесточения назвал заморозку счетов российских олигархов или отключение РФ от международной платежной системы SWIFT.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
На какие меры может пойти Запад, если Россия продолжит накалять ситуацию? Что сможет ее остановить? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился к экспертам.
Политический эксперт Светлана Кушнир подчеркивает, что ситуация непростая из-за разности мнений и информации, которая есть в публичной плоскости.
"Но мы точно понимаем, что европейцы и американцы чутко отслеживают движение войск РФ с их концентрацией у границ с Украиной. И об этом говорят высшие чины оборонных ведомств нашей страны, а также США, Британии, стран ЕС. В это же время один из малоговорящих спикеров Кремля – переговорщик по украинским вопросам Дмитрий Козак не только пугает Украину возможной эскалацией. Он же заявил, что переговоры на уровне политсоветников "нормандии" состоятся 19 апреля, а все переговоры по Донбассу надо рассекретить. Интересно было бы и нам узнать, о чем же (вне того официоза, который был позже опубликован) говорили трое — Макрон, Путин и Меркель, — буквально на прошлой неделе без участия Зеленского. Ведь вопросы безопасности там поднимались, как и вопросы энергетического сотрудничества РФ и ЕС", — отмечает Светлана Кушнир.
Комментируя то, европейцы якобы пугают россиян отключением SWIFT, она напоминает, что РФ сознательно вкладывала средства в альтернативу это системы.
"Уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии и Швейцарии подключены к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. А внутренний оборот составляет 21% и растет, — подчеркивает политэксперт. — То есть, санкции против Путина введут – и…?"
Светлана Кушнир акцентирует, что Россия отказывается сотрудничать и утверждает, что нападать не думает, а просто готовится к военным учениям.
"Удобная позиция для всех. Одни угрожают, другие отвечают, а в это время работы по достройке "Северного потока-2" ускорились. Похоже, выгоды от сотрудничества с россиянами, в том числе по СП-2, для европейцев куда более весомы, чем всякого рода демократические ценности и необходимость единым фронтом выступать против агрессора", — резюмирует политэксперт.
По мнению историка, политолога, исследователя радикализма Вячеслава Лихачева, есть три основных направления, в которых международное сообщество (и в первую очередь условный "Запад") может воздействовать на ситуацию.
Во-первых — персональные санкции.
"Мне представляется полностью оправданным существенно расширять круг людей, несущих политическую ответственность за вооруженную агрессию против Украины, оккупацию, военные преступления и нарушения прав человека в самой России (что сейчас, в контексте "дела Навального" и последующих репрессий, также актуальная тема). Желательно, чтобы персональные санкции не ограничивались символическим запретом на въезд. Коррумпированная российская элита должна почувствовать их кошельком. Имеет смысл тщательно проанализировать бизнес-связи топ-чиновников и их олигархического окружения, и бить в самые чувствительные места. "Олигархи Путина" должны понимать, что авантюры режима непосредственно угрожают их благосостоянию. Заодно это способствует пресечению токсичного экономического сотрудничества западных компаний и других субъектов экономики с "кремлевским пулом", заражающим международную экономику коррупцией", — поясняет Вячеслав Лихачев.
Второй структурной мерой по воздействию на российскую экономику он считает предотвращение завершения строительства и ввода в эксплуатацию Северного потока-2.
"Я не верю в реалистичность отключения России от системы SWIFT или другие подобные меры — это, безусловно, нужно было сделать еще в марте 2014 г. Но в мировой экономике всё слишком взаимосвязано, и на это, мне кажется, западные элиты не готовы пойти. Правда, практика показывает, что внутриполитические соображения (близость выборов в Государственную Думу, например) могут подтолкнуть Кремль к авантюре, невзирая на экономические и внешнеполитические последствия", — отмечает эксперт.
Отсюда проистекает третье направление — качественно новый уровень экономической, политической и военно-технической помощи Украине.
"Нам и всему международному сообществу необходимо четко осознавать, что мы имеем дело с людьми, логика которых принципиально отличается от нашей, — подчеркивает Вячеслав Лихачев. — Они способны на совершенно иррациональное, с нашей точки зрения, поведение. И вряд ли следует надеяться на то, что потенциальный ущерб от экономических санкций способен их остановить".
Ранее "Комментарии" писали, какая судьба может ожидать Кремль после ограничений Запада.
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