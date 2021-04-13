Санкции в отношении России: на какие меры на самом деле готов пойти Запад

Властям Евросоюза и США следует ужесточить санкции в отношении России в случае эскалации ситуации на Донбассе или ухудшение здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который отбывает срок в колонии. Такое мнение высказал председатель ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии Манфред Вебер. Среди возможного ужесточения назвал заморозку счетов российских олигархов или отключение РФ от международной платежной системы SWIFT.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

На какие меры может пойти Запад, если Россия продолжит накалять ситуацию? Что сможет ее остановить? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился к экспертам.

"Выгоды от сотрудничества с россиянами для европейцев куда более весомы, чем всякого рода демократические ценности и необходимость единым фронтом выступать против агрессора"

Политический эксперт Светлана Кушнир подчеркивает, что ситуация непростая из-за разности мнений и информации, которая есть в публичной плоскости.

"Но мы точно понимаем, что европейцы и американцы чутко отслеживают движение войск РФ с их концентрацией у границ с Украиной. И об этом говорят высшие чины оборонных ведомств нашей страны, а также США, Британии, стран ЕС. В это же время один из малоговорящих спикеров Кремля – переговорщик по украинским вопросам Дмитрий Козак не только пугает Украину возможной эскалацией. Он же заявил, что переговоры на уровне политсоветников "нормандии" состоятся 19 апреля, а все переговоры по Донбассу надо рассекретить. Интересно было бы и нам узнать, о чем же (вне того официоза, который был позже опубликован) говорили трое — Макрон, Путин и Меркель, — буквально на прошлой неделе без участия Зеленского. Ведь вопросы безопасности там поднимались, как и вопросы энергетического сотрудничества РФ и ЕС", — отмечает Светлана Кушнир.

Комментируя то, европейцы якобы пугают россиян отключением SWIFT, она напоминает, что РФ сознательно вкладывала средства в альтернативу это системы.

"Уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии и Швейцарии подключены к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. А внутренний оборот составляет 21% и растет, — подчеркивает политэксперт. — То есть, санкции против Путина введут – и…?"

Светлана Кушнир акцентирует, что Россия отказывается сотрудничать и утверждает, что нападать не думает, а просто готовится к военным учениям.

"Удобная позиция для всех. Одни угрожают, другие отвечают, а в это время работы по достройке "Северного потока-2" ускорились. Похоже, выгоды от сотрудничества с россиянами, в том числе по СП-2, для европейцев куда более весомы, чем всякого рода демократические ценности и необходимость единым фронтом выступать против агрессора", — резюмирует политэксперт.

"Желательно, чтобы персональные санкции не ограничивались символическим запретом на въезд. Коррумпированная российская элита должна почувствовать их кошельком"

По мнению историка, политолога, исследователя радикализма Вячеслава Лихачева, есть три основных направления, в которых международное сообщество (и в первую очередь условный "Запад") может воздействовать на ситуацию.

Во-первых — персональные санкции.

"Мне представляется полностью оправданным существенно расширять круг людей, несущих политическую ответственность за вооруженную агрессию против Украины, оккупацию, военные преступления и нарушения прав человека в самой России (что сейчас, в контексте "дела Навального" и последующих репрессий, также актуальная тема). Желательно, чтобы персональные санкции не ограничивались символическим запретом на въезд. Коррумпированная российская элита должна почувствовать их кошельком. Имеет смысл тщательно проанализировать бизнес-связи топ-чиновников и их олигархического окружения, и бить в самые чувствительные места. "Олигархи Путина" должны понимать, что авантюры режима непосредственно угрожают их благосостоянию. Заодно это способствует пресечению токсичного экономического сотрудничества западных компаний и других субъектов экономики с "кремлевским пулом", заражающим международную экономику коррупцией", — поясняет Вячеслав Лихачев.

Второй структурной мерой по воздействию на российскую экономику он считает предотвращение завершения строительства и ввода в эксплуатацию Северного потока-2.

"Я не верю в реалистичность отключения России от системы SWIFT или другие подобные меры — это, безусловно, нужно было сделать еще в марте 2014 г. Но в мировой экономике всё слишком взаимосвязано, и на это, мне кажется, западные элиты не готовы пойти. Правда, практика показывает, что внутриполитические соображения (близость выборов в Государственную Думу, например) могут подтолкнуть Кремль к авантюре, невзирая на экономические и внешнеполитические последствия", — отмечает эксперт.

Отсюда проистекает третье направление — качественно новый уровень экономической, политической и военно-технической помощи Украине.

"Нам и всему международному сообществу необходимо четко осознавать, что мы имеем дело с людьми, логика которых принципиально отличается от нашей, — подчеркивает Вячеслав Лихачев. — Они способны на совершенно иррациональное, с нашей точки зрения, поведение. И вряд ли следует надеяться на то, что потенциальный ущерб от экономических санкций способен их остановить".

Ранее "Комментарии" писали, какая судьба может ожидать Кремль после ограничений Запада.

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