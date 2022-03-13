Санкции против России и помощь Украине: что так и не так делает Запад

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении к Западу заявил, что против России нужно ввести такие санкции, чтобы у российского государства не было денег разрушать жизнь. А Украине нужно предоставить такую помощь, чтобы не дать агрессору безнаказанно уничтожать жизни гражданских людей. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что так и не так делает Запад – и на что следует рассчитывать Украине.



Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Третья мировая война уже идет, разрастается, охватывает всё большие территории и РФ не остановится

Аналитик, политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно поясняет:



"Поскольку Запад отказался в военном смысле усиленно помогать Украине (не просто определенного вида вооружением, а закрытием неба, предоставлением нам самолетов, мощных средств ПВО и ПРО), остаются опции экономического давления. И тут, как мне кажется, Запад уже практически всё сделал. Санкций введено много. Возможно, не все вступили в силу. К тому же, они вводятся постепенно. Но хорошо то, что все эти экономические удары имеют длительный эффект. И они убивают российскую экономику. Более того – делают некоторые процессы необратимыми".

Проблема в том, отмечает эксперт, что скорость вступления в силу санкций – медленная. Какие-то решения хотелось бы реализовывать быстрее. А какие-то – видеть более массированными. Чтобы у России быстрее закончились ресурсы на войну.



"Но тактика Запада в том, что каждый день вводятся новые санкции против страны-агрессора, каждый день – исход очередных компаний с российского рынка. Расчет на то, что рано или поздно российские граждане прозреют. И перестанут связывать внутренние проблемы с "украинскими бандеровцами", с "американскими пиндосами", с гуманоидами. Поймут, что беда – в их власти. В ее агрессивности. В ее нежелании заниматься внутренними проблемами, предпочитая плодить внешние. Санкции точно убьют российскую экономику. Но это будет растянуто во времени", – подчеркивает Олеся Яхно.

По ее словам, в военном смысле – Украина, конечно, хотела бы закрытого неба. Тогда не было бы таких разрушений, такого количества жертв, в том числе среди мирных граждан. Но Запад боится на это идти, аргументируя не желанием развязать Третью мировую войну.



"Позиция ошибочная, потому что Третья мировая уже идет. Ночью были удары по посольству США в одном из городов Ирака. По некоторым данным, ракеты выпущены со стороны Ирана. Они разорвались рядом с посольством, повредили телецентр. Не исключено, что будут подобные действия в других частях света. Возможно, сперва носящие гибридный характер, когда не понятно будет, кто это делает. Но уже понятно, что идет Третья мировая война. Даже если кто-то запустил эти ракеты, чтобы отвлечь внимание США от темы Украины. Война разрастается. Охватывает всё большие территории, – акцентирует Олеся Яхно. – Мы уже слышим от европейских чиновников заявления, что РФ может ударить по одной из стран ЕС. И она действительно может. А потому надеяться, что кто-то, безнаказанно разрушая ракетами украинские города, на этом остановится – неверная тактика. Уже видно, что РФ не остановится, потому что перейдены все границы. Так что и антироссийские санкции, и военная помощь Украине должны быть более мощными".

Остановить агрессора только экономическими санкциями не удастся

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко не сомневается, что Запад может и будет увеличивать санкции против России.

"Но уже видно, что на сегодняшний момент Путин согласен на любые экономические потери, – подчеркивает он. – Для него главное – война. Так что с помощью экономических санкций остановить агрессора не получится".

Разрушение экономики РФ идет и продолжается. Но на это надо время. Реальные последствия станут ощутимы через год, два. Но столько времени войны Украина не выдержит, считает эксперт.

"Что касается помощи со стороны ЕС – Украине. Помогать беженцам будут, гуманитарные конвои – будут. Будут давать какие-то деньги. Но важно понимать, что Евросоюз – очень разноплановый. И там разное отношение к ситуации. Да, в ЕС у нас есть ряд мощных союзников. Как та же Польша. Но та же Германия (лидер ЕС) будет занимать нейтральную, а то и околороссийскую позицию. Потому что ее экономика чрезвычайно завязана на российской. И Германия не может одним махом отказаться от российского газа и сотрудничества со Сбербанком РФ. Так что Германия будет выступать лишь наполовину нашим союзником. Да, если она лет через 5 откажется от энергетической зависимости от РФ, она может стать жестче. Но не раньше", – прогнозирует Александр Охрименко.

Украина может только сама победить Россию, отмечает он. Воевать за нас никто не будет – и это надо четко понимать.

Как сообщал портал, премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал лидеров стран Вышеградской группы (Чехия, Венгрия, Польша и Словакия) разработать "План Маршалла для Украины", а финансировать его отчасти могут отчужденным имуществом российских олигархов.



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