Санкции не мешают бизнесу: Россия увеличила поставки патронов в Америку

Российские производители увеличили экспорт патронов и составляющих к ним в Америку в этом году, несмотря на объявленные санкции.

Страны активно торгуют патронами (фото из открытых источников)

Статистика внешнеторговых данных американского бюро переписей говорит, что эти объемы стали рекордными. Об этом сообщает РБК-Украина.

Бюро переписей отмечает сумму $157,9 млн — только патронов было отправлено из США 7,7 тыс. т. Так, в 2020 году импорт российских патронов в Соединенные Штаты достиг около $120 млн.

По обнародованной информации ООН, более 90% экспортируемых российских патронов поступают в Америку и небольшое количество в Евросоюз ($2,7 млн в 2020 году), Канаду ($1,5 млн), Таиланд ($0,6 млн).

Американские импортеры успели оформить новые разрешения на импорт в промежутке, когда только объявлялись санкции и тем, когда они были введены в действие. Например, лицензии, которыми занимается Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF) по американским законам действуют два года. Поэтому импорт разрешений, которые выданы до вступления в силу санкций, могут продолжаться.

Важно, что американцы, сотрудничающие с Тульским патронным заводом, имеют действующую лицензию, срок действия которой истечет осенью 2023 года.

Представители Минпромторга России проинформировали журналистов этого издания, что рост объемов поставок в Америку происходит потому, что там вырос спрос на патроны за последние два-три года.

Российские патроны пользуются спросом в Соединенных Штатах из-за того, что они обычно стоят дешевле американских аналогов, пишет американское медиа Raw Story.

При этом во время пандемии реализация оружия в этой стране резко выросла и на рынке наблюдается дефицит патронов.

Напомним, что "Комментарии" сообщают, что d о Кремле приехала представительница Госдепа США .

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