Самый сложный этап не вчера и не сегодня, а ближе к осени: Климкин предупредил о плане Путина

Сегодня все обсуждают концентрацию российских войск у украинской границы и радуются каждому дню, понимая, что вторжения не произошло и, скорее всего, не произойдет ближайшее время. Но самый сложный этап для Украины будет не в эти дни, как многие ошибочно полагают, а ближе к осени, когда Россия будет отмечать 100-летие создание СССР, когда президенту РФ Владимиру Путину нужно будет что-то эпохальное продемонстрировать российскому народу. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

Павел Климкин Фото: DW

Экс-министр отметил, что осенью 2022 года у Путина начнется стартовый забег к выборам в 2024 году. При этом в Путин и его ближайшее окружение понимают, что без условных побед к выборам походить будет сложно.

"Вспомните к тому же, что в 2024 году одновременно будут проходить выборы у нас и в США. Поэтому у России еще есть возможность подымать ставки и Путин будет это сознательно делать, но без паники, без прыжков, чтобы готовиться к наступлению сегодня, завтра, послезавтра", – отметил дипломат.

Павел Климкин считает, что в сложившейся ситуации украинцам нужно стараться оставаться спокойными, едиными и продолжать делать свое дело, не оглядываясь на Россию.

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