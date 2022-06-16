Саммит НАТО: чего ждать Украине, Финляндии и Швеции – какой прорыв нам нужен

Министр обороны Украины Алексей Резников, рассказывая об итогах третьей встречи в формате "Рамштайн", отметил, что наши партнеры и дальше будут поддерживать Украину; НАТО имеет самое большое единство в своей истории; Украина победит. Известно, что в конце июня пройдет саммит НАТО в Мадриде, куда приглашен и президент Украины Владимир Зеленский. Действительно ли НАТО демонстрирует супер-единство? Какие ожидания от саммита, намеченного на 29-30 июня?

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Судьба НАТО, Европы, мира в значительной мере зависит от того, как завершится российско-украинская война

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан акцентирует, что июнь в международных делах превратился в украинский. Прошла встреча формата "Рамштайн" (уже третья) в Брюсселе. Впереди – саммиты Евросоюза (24-го), "Большой семерки" (26-27 июня) и, наконец, саммит НАТО (29-30-го в Мадриде).



"Везде в центре внимания будут Украина, российская агрессия, формирование мер по активизации помощи нашей стране, – отмечает генерал. – При этом я не очень воспринимаю заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга в стиле "война может затянуться, но мы будем помогать". По его словам, на саммите в Мадриде будет предложена и утверждена некая комплексная программа предоставления помощи Украине. Сколько можно говорить о всякого рода программах?! Уже давно следует решить вопрос о предоставлении нашей стране Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе. Столтенберг заявляет, что НАТО будет содействовать переводу ВСУ на натовские стандарты вооружения и военной техники. Но давайте уже скажем и "Б" — предоставив Украине долгожданный ПДЧ".



Василий Богдан обращает внимание на еще один важный момент. Ряд американских генералов – Филипп Бридлав, Уэсли Кларк, Бенджамин Ходжес, которые в разные годы командовали натовским контингентом разного уровня в Европе, в унисон заявили – успех Украины и цивилизованного мира, который она защищает в этой войне, в значительной мере был бы реализован, если бы НАТО непосредственно включилось в эту борьбу.



"А такие возможности и такая необходимость есть. И я неоднократно говорил – чтобы не затягивать войну, не травмировать весь мир, ставя его перед угрозой продовольственного, энергетического, финансового кризисов – цивилизованные страны должны консолидироваться, а НАТО стать тем безопасностным и оборонным центром, который будет беспокоиться не только о членах Альянса, но и о соседей и партнеров. Тем более, что судьба НАТО, Европы, мира в значительной мере зависит от того, как завершится российско-украинская война. А она должна завершиться нашей победой! Параноидальный Путин уже заявляет, что он Петр Первый современности – и что готов вести войну так долго, как вел Северную войну тот же Петр. Учитывая, что Северная война длилась более 20 лет (с 1700 по 1721 год) – это серьезный сигнал не только для размышлений, но и для принятия соответствующих решительных мер", – резюмирует генерал.

НАТО демонстрирует единство в поддержке украинцев в борьбе с российской агрессией

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов рассуждает так:



"Сейчас, действительно, можно сказать, что НАТО впервые за достаточно длительное время демонстрирует в идеологическом плане практически полное единство. Все понимают, кто – враг, кто – агрессор. И, несмотря на то, что украинцам хотелось бы, чтобы страны-члены Альянса были более активными и даже проактивными в поставках нам вооружений для борьбы с российским нашествием, тем не менее, данный процесс продвигается. А в том, что продвигается не так быстро, есть немало чисто бюрократических, логистических и технических (украинские военные должны еще освоить определенные образцы вооружения) моментов".



Эксперта порадовало недавнее заявление генсека НАТО Столтенберга, отметившего, что Альянс намерен полное перевооружение Украины современными системами вооружения.



"Всё это – достаточно серьезные подвижки. Признак и символ того, что в НАТО есть единство по поводу необходимости поддерживать украинцев в борьбе с российской агрессией, – поясняет Александр Леонов. – Конечно, мы помним об "особой позиции" Венгрии, которая долгое время блокировала евроатлантическое продвижение Украины. Но сейчас, похоже, есть у остального Запада определенные аргументы, чтобы влиять на официальный Будапешт. И приглашение президенту Зеленскому выступить на саммите НАТО, и участие украинской делегации в натовских встречах и встречах формата "Рамштайн" говорят сами за себя".



На саммите НАТО не предполагается судьбоносных решений относительно Украины, считает эксперт. Всё, что касается поставок вооружений, решает в формате "Рамштайн", напоминает он. Ну, а о вступлении Украины в Альянс речи пока не идет.



"Чтобы мы получили тот же ПДЧ, руководству нашей страны следовало поднимать соответствующий вопрос вскоре после российского широкомасштабного вторжения. Как это сделали с заявкой на вступление в ЕС. Если бы тогда же официальный Киев сделал определенные движения, сейчас бы вопрос предоставления нам ПДЧ обсуждался столь же активно, как вопрос предоставления статуса кандидата в Евросоюз. Но поскольку этого сделано не было, речь на саммите будет идти о необходимости более активного перевооружения Украины, о переводе ВСУ на западные стандарты и так далее", – прогнозирует Александр Леонов.



Он также предполагает серьезную дискуссию по позиции Турции, которая заблокировала заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.



"По факту, официальная Анкара решила пошантажировать Альянс, пытаясь выбить некие преференции, играя во многом на внутреннюю публику. Пока сложно сказать, как удастся (и удастся ли) обойти эту проблему. Потому что подобное поведение Турции вызывает вопрос о НАТО как о союзе демократических держав. Ведь то, чего требует Турция (в том числе касательно курдов), в какой-то мере входит в противоречие с западными ценностями, – считает эксперт. – Если по украинскому вопросу есть единство, то тут как раз таки – есть проблемы. И торги с Турцией касательно Швеции и Финляндии, возможно, будут проходить в непубличной сфере. Есть надежда, что США сумеют найти достаточно убедительные доводы, чтобы Турция перестала блокировать евроатлантическую интеграцию шведов и финнов".

Как писал портал "Комментарии", министр обороны США Остин рассказал, какое именно вооружение и сколько получит Украина.

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