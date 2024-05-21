Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страны-участники швейцарского саммита мира должны выработать общую позицию по ключевым трем вопросам – ядерной безопасности, безопасности судоходства и возвращению украинских детей и обмену пленными.

Зеленский рассказал, чего ожидает от мирного саммита. Фото из открытых источников

По словам украинского президента, после того как участники саммита в Швейцарии наработают общие позиции, они проинформируют об этом Россию.

"Мы предлагаем для обсуждения три пункта — ядерную безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен пленными по формуле "всех на всех". Если все страны поддержат и разработают технический пошаговый план, потом уже представят все это России. После этого России придется ответить мировому большинству", – рассказал Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время военного положения без того могущественный глава Офиса президента Андрей Ермак еще больше умножил свое влияние, пишет The Washington Post. WP отмечает, что близость Ермака к президенту и очевидное влияние на него повлекли за собой шквал обвинений: недемократически консолидировал власть в ОП, практически единолично руководит назначениями и увольнениями чиновников, ограничивает доступ к Зеленскому и стремится лично контролировать почти каждое важное решение в военное время.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин последовательно меняет РФ, превращая в постоянно мобилизованное государство для длительного ведения войны. Главным шагом Путина на пути к переводу России на военные рельсы стало отстранение от должности министра обороны Сергея Шойгу и приход на его место Андрея Белоусова, ранее работавшего в правительстве, но не имеющего военного опыта.