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Стало известно, в каком отеле остановился Зеленский в Вашингтоне (ФОТО)

Президент Украины Владимир Зеленский заселился в пятизвездочный отель в Вашингтоне

сегодня, 12:10
Автор:

Хмільовська Інна

Украинский президент Владимир Зеленский вместе со всей делегацией от страны поселился в пятизвездочном отеле Hay-Adams в Вашингтоне. Об этом стало известно из сообщения ТСН.

Стало известно, в каком отеле остановился Зеленский в Вашингтоне (ФОТО)

Зеленский заселился в пятизвездочный отель, фото из открытых источников

"Президент и вся украинская делегация остановились в пятизвездочном отеле", — сказано в сообщении.

Ночь в номере Hay-Adams для двоих стоит от 379 до около 2 тысяч долларов. Соответствующая информация опубликована на официальном портале отеля. Отель с видом на Белый дом называют историческим. Он расположен в округе Колумбия, рядом с основными достопримечательностями. Гости отеля обслуживаются в изысканном ресторане и баре.

В ресторане отеля Lafayette Room готовят блюда современной американской кухни, а в баре Off the Record на территории отеля можно заказать ужин по уникальному меню с обширной картой вин.

Расстояние от отеля The Hay — Adams до самых главных достопримечательностей, таких как монумент Вашингтона и Капитолий, составляет 3,4 км, а до Смитсоновского института и Национальной аллеи — 2 км. Среди туристов и гостей Вашингтона — это любимая часть городаэ

Стало известно, в каком отеле остановился Зеленский в Вашингтоне (ФОТО) - фото 2
Стало известно, в каком отеле остановился Зеленский в Вашингтоне (ФОТО) - фото 3
Стало известно, в каком отеле остановился Зеленский в Вашингтоне (ФОТО) - фото 4
Стало известно, в каком отеле остановился Зеленский в Вашингтоне (ФОТО) - фото 5
Стало известно, в каком отеле остановился Зеленский в Вашингтоне (ФОТО) - фото 6
Стало известно, в каком отеле остановился Зеленский в Вашингтоне (ФОТО) - фото 7

Ранее портал "Комментарии" информировал, что семейство Зеленских уже в ВашингтонеПрезидент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках официального визита в США и по приглашению главы Белого Дома Джо Байдена. В программе визита в США украинский лидер должен провести встречу с Джо Байденом лицом к лицу, а также в расширенном составе с присутствием делегаций двух стран. Также Владимир Зеленский планирует встретиться с американским истеблишментом. В сообщении говорится, что находиться в США украинский президент будет несколько дней.



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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/dyavol-v-detalyah-zelenskiy-eksklyuzivno-v-tsn-rasskazal-ob-ozhidaniyah-ot-vizita-v-ssha-1856797.html
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