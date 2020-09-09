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Главная Новости Политика внешняя политика Саакашвили в Грузии: министр юстиции рассказала, чем обернется камбэк политика
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Саакашвили в Грузии: министр юстиции рассказала, чем обернется камбэк политика

Цулукиани убеждена, что волнений возвращение Саакашвили не вызовет: дескать, действующая политическая власть в государстве достаточно сильна

сегодня, 10:39
Автор:

Елена Волкова

Экс-президент Грузии и глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили собрался включиться в предвыборную гонку в Грузии и вернуться на родину. Однако в новом интервью министр юстиции Теа Цулукиани подробно рассказала о том, что может ожидать Саакашвили по возвращению. Об этом сообщает местная телекомпания "Рустави 2".
По словам Цулукиани, Саакашвили, который тут уже долгое время пребывает в розыске, ждет немедленное задержание в аэропорту и грузинская тюрьма с хорошей кухней.

Саакашвили в Грузии: министр юстиции рассказала, чем обернется камбэк политика


"Сегодняшняя грузинская тюрьма управляется по самым высоким международным стандартам. У него будет лучшая еда. В ноябре было запрещено даже использовать замороженное мясо, и мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами и разработали несколько типов меню", - пояснила министр, подчеркивая, что в грузинской пенитенциарной системе все осужденные получают равные условия, вне зависимости от того, кто они.

Цулукиани убеждена, что волнений возвращение экс-президента не вызовет: дескать, действующая политическая власть в государстве достаточно сильна.

Напомним, нынешний председатель исполнительного комитета реформ Украины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился стать премьер-министром в случае победы оппозиционной коалиции на парламентских выборах 31 октября.



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