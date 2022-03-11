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С начала войны россияне убили больше мирных украинцев, чем военных – Резников

Украина отомстит за каждого украинца, каждый российский террорист ответит за совершенные против человечества преступления

сегодня, 15:17
Автор:

Ольга Чародий
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С начала войны российские захватчики убили больше граждан Украины, чем погибло в боях военных из всех структур сектора обороны. Об этом в Фейсбуке сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

С начала войны россияне убили больше мирных украинцев, чем военных – Резников

Алексей Резников - фото из открытых источников


"Понеся сокрушительные потери, российские оккупант начали террористическую войну. Они ведут себя как преступники и трусы. Они убивают и увлекают в заложники мирных граждан, женщин и детей. По состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше гражданских украинских граждан, чем погибли в бою наших военных из всех структур сектора обороны. Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине, но и во всем мире. Кремль бомбит школы, больницы и роддома. Москва никого не защищает – она уничтожает. Они не способны воевать с нашей армией, гвардией, терробороной, поэтому атакуют наиболее незащищенных", – заявил Резников.


Он заверил, что Украина отомстит за каждого украинца, каждый российский террорист ответит за совершенные против человечества преступления. Списки участников интервенции и их пособников есть, и они будут предоставлены всем соответствующим институциям, никто не останется безнаказанным за все ужасы и зло, которые они принесли Украине и миру, подчеркнул министр.


Резников также сообщил, что сейчас руководство государства работает над тем, чтобы сохранить жизнь украинцев. Приоритетом является организация гуманитарных коридоров для эвакуации граждан из городов, подвергающихся наибольшим атакам — прежде всего Мариуполь, города Сумской, Харьковской, некоторые пригороды Киева, — а также доставка гуманитарных грузов.


Министр обороны подчеркнул, что круглосуточно идет работа над усилением украинской армии.


Напомним, идет 16-й день российского открытого вторжения в Украину. Какие можно на данный момент сделать выводы (военные, экономические, политические) и прогнозы? Своим мнением с изданием "Комментарии" поделился бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак. В 1990 Macdonald’s ознаменовал открытие новой эпохи в РФ, а уже в 2022 он же ее и закрыл, хватит. В данном случае под Macdonald’s я говорю о собирательном образе цивилизованного комфорта, который принесли в РФ развитые страны и компании, и к которому жители РФ привыкли более чем за 30 лет жизни.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=501003601588184
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