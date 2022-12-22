С кем и чем торгует Украина – исследование

С января по октябрь Украина поставила на международные рынки товаров на 36,9 млрд долларов. Это 67,7% по сравнению с таким же периодом 2021-го. То есть экспорт сократился почти на треть. Об этом говорится в исследовании YouControl.

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Больше всего товаров мы поставили в Польшу — на более 5,6 млрд долларов или 15,4%. Интересно, что в прошлом самым крупным потребителем украинских товаров был Китай. Теперь его доля в общем экспорте Украины снизилась вдвое — с 11,8% до 5,3%. К сожалению, Украина до сих пор не разорвала торговые отношения с РФ. Хотя поставки в страну-агрессор сократились с

5% до 1,3%. Вместе с тем, удалось нарастить поставки наземным транспортом в западном направлении.





“Существенно увеличилась доля поставок украинского экспорта в такие страны как Румыния, Венгрия (!), Словакия, Болгария и Молдова, которые являются географически близкими соседями. Транспортировка отечественной продукции туда происходит наземными магистралями на западном направлении относительно благополучных приграничных регионов Закарпатья, Буковины. А также стойко держащую удар Одесщины”, — отмечают авторы исследования.





Основной товар, который вывозился из страны – кукуруза и подсолнечное масло – их доли составляют 12,9% (4,7 млрд долларов) и 12,1% (4,4 млрд долларов) соответственно. В тройке также железная руда и концентраты – 7,5% (2,7 млрд долларов).





В Украину больше всего товаров импортируется с Китая. Доля Поднебесной составляет 15% (или 6,5 млрд долларов). За ним – Польша – 9,9% (почти 4,4 млрд долларов), доля которой выросла с 6,8%. Также в пятерке стран, поставляющих в Украину больше всего, — Германия, Турция и США.





Украина продолжает импортировать товары из России. Страна-агрессор находится на шестой строчке рейтинга (ранее — на 2-м). Доля России в общем импорте снизилась с 9,1% до 3,6% (1,5 млрд долларов).







"Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения Украина наконец значительно сократила импорт из страны-агрессора, хотя успехом было бы, конечно, полное прекращение сотрудничества с РФ", — отмечают авторы исследования.





Ранее мы писали , что за январь — ноябрь этого года порты Измаил, Рени, Усть-Дунайск увеличили перевалку почти в три раза по сравнению с таким же периодом прошлого года.



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