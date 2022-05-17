Руководство "Укрзализныци" изменилось – решение Кабмина

13 мая Кабинет Министров Украины распоряжением изменил состав правления АО "Укрзалізниця".

Как сообщает пресс-служба компании, к топ-менеджменту компании присоединились специалисты, имеющие многолетний опыт работы в отрасли.

В частности, на должности членов правления общества назначены Владимир Крот, Роман Черницкий и Вячеслав Еремин.

В УЗ считают, что многолетний опыт работы специалистов в железнодорожной отрасли позволит повысить эффективность работы компании в условиях войны и принимать стратегические решения по развитию и восстановлению общества.

В то же время, с должностей членов правления уволены Григорий Бойко и Павл Цубер. Они продолжат работу в компании на других должностях.

По информации УЗ, согласно распоряжению КМУ от 13 мая 2022 № 571, количество правления АО "Укрзалізниця" увеличена с семи до восьми человек.

То есть, численность правления компании теперь соответствует той, которая предусмотрена уставом АО "Укрзалізниця". Кроме того, после указанных изменений каждая вертикаль компании имеет своего руководителя, в том числе и грузовые перевозки, уже многие годы не возглавляемые профильным членом правления. Такое решение очень важно, ведь именно сейчас компания должна изменить логистику грузовых перевозок и вернуть финансовые поступления от их осуществления.

Ранее сообщалось, что государственное предприятие "Укрзализныця" с 1 июня текущего года возвращает поезд №816/815 "Прикарпатский экспресс", который будет следовать по маршруту Львов – Черновцы.

Перед этим стало известно, что после увеличения пассажиропотока государственное предприятие "Укрзализныця" продолжает возобновление сети касс по всей стране, работа которых была приостановлена из-за активных боевых действий в регионах. В частности, на сегодняшний день "Укрзализныця" уже возобновила работу 45% билетных касс из тех, что прекращали функционирование из-за вооруженной агрессии России против Украины.













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