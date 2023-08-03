Руководители стран НАТО встретились в месте возможного удара России

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа встретились в районе Сувалкского коридора, чтобы обсудить угрозы со стороны переместившейся в Беларусь частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщают "Комментарии".

Сувалкский коридор

"По нашим данным, в Беларуси около четырех тысяч вагнеровцев, а по информации президента Литвы, даже немного больше", – заявил во время встречи Матеуш Моравецкий.

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"На эти российские и белорусские провокации, инструментом которых является группа "Вагнера", мы очень решительно отвечаем. Среди прочего, мы построили забор на польско-белорусской границе", — говорит Моравецкий и уверяет, что его страна будет последовательно защищать свою границу от провокаций. организованных режимом Александра Лукашенко. В частности, для этого происходит перебазирование польских воинских частей к восточной границе и укрепление линии обороны, в частности, фортификационными укреплениями.

В свою очередь глава Литвы Гитанас Науседа заявил, что вопрос о закрытии границы с Беларусью окончательно не решен.

"Это должно быть согласованное решение Литвы, Латвии и Польши", – сообщил Науседа. Также Неуседа сообщил о совместной встрече польских и литовских разведслужб по обмену информации. Сегодня же белорусское агентство "БЕЛТА" сообщило, что Лукашенко поехал якобы для проверки посевов в Гродненскую область. Это область на границе с Польшей.

Напомним, что Сувалкский коридор, по мнению американских военных, является одной из наиболее потенциально горячих точек в Европе. Эту информацию подтвердил на конференции CEPA Forum 2015 командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Годжес. Представители США указывают на инфраструктурные и организационные недостатки, которые мешают странам НАТО достаточно быстро реагировать в случае угрозы на этом направлении, и ссылаются на разведывательную информацию, указывающую на то, что россияне и белорусы проявляют интерес к этой сфере, в случае эскалации потенциального конфликта со странами НАТО.

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