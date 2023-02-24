Розовый единорог: чем по сути является китайский мирный план

За подготовленными Китаем предложениями по прекращению войны в Украине на самом деле скрыты пожелания Кремля, говорит политолог Виталий Кулик.

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“Документ расплывчат, имеет ряд контроверсионных позиций, которые выгодны россии. В частности, позиция о необходимости учета ситуации в сфере безопасности в третьих странах при безопасном господстве в целом. То есть подразумевается, что якобы НАТО должно было учесть интересы россии, ее ультиматум перед началом большого вторжения. Именно так нужно читать инициативу безопасности Китая”, — говорит он.

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“КНР слишком много потратила усилий, когда писала столь длинный план из 12 пунктов. Если бы они взяли и написали в плане прекращение боевых действий с контролем россии над оккупированными территориями и необходимость признания этого, а также снятие санкций с России — это было бы более честно. Поэтому, поскольку этот план фактически не является планом мирного урегулирования, а предложением скрытой капитуляции Украины и свободного мира, он не имеет никакого практического значения”, — убежден политолог Дмитрий Левусь.

Впрочем, тезисы о ядерном нераспространении, потребности в диалоговых площадках, мирном доконфликтном урегулировании могут найти отзыв, предполагает Кулик.

“Эти все “розовые единороги” зайдут в благоприятную почву стран на других контингентах – в Латинской Америке, Африке, Южной Азии. Именно эти страны будут поддерживать китайскую инициативу безопасности”, — рассуждает политолог.

Он напомнил, что существует и украинская "формула мира", с которой конкурирует китайская.

“Как я считаю, что украинская инициатива, что китайская, будут носить прежде всего декларативный политический характер — они не способны сейчас существенно повлиять на ход войны, на гарантии безопасности, на обстоятельства боевых действий, на характер поддержки, которую Украина получает от западных партнеров ”, — убежден Кулик.



