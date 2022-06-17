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Рост цен на нефть: США, Великобритания и Евросоюз собираются создать контр-ОПЕК

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила о чрезвычайно активных переговорах

сегодня, 00:14
Автор:

Лиля Воробьева
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Соединенные Штаты, Великобритания и Евросоюз планируют создать объединение стран-потребителей нефти в противовес ОПЕК, чтобы вернуть контроль над мировыми ценами. Картель позволит производить общие закупки и распределять полученные объемы между участниками, сообщает французский телеканал BFM TV.
Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила о чрезвычайно активных переговорах, направленных на создание картеля потребителей нефти между Вашингтоном и его преимущественно западными союзниками.
Целью такой инициативы является возвращение контроля за мировыми ценами на нефть. Предполагается, что на саммите Большой семерки, который состоится в конце июня в Германии, государства подпишут это соглашение.
По данным СМИ, во время майского визита в США глава правительства Италии Марио Драги уже использовал формулировку "картель покупателей". Он также говорил о желании "убедить" Организацию стран-экспортеров нефти увеличить производство, не объясняя при этом, как европейско-американский противовес ОПЕК это может сделать. Планируется, что на встрече в Германии определится, как новая организация будет проводить совместные закупки и распределять полученные объемы нефти среди стран-потребителей.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что как шестой пакет санкции ударит по РФ и возникнет ли дефицит в ЕС . Шестой пакет санкций против России, который ЕС окончательно утвердил 3 июня, больно ударит по кошельку и экономике оккупантов. Санкции предполагают частичное эмбарго на нефть и нефтепродукты. По мнению эксперта, доходы от продажи нефти и продуктов идут на вооружение российской армии.

Рост цен на нефть: США, Великобритания и Евросоюз собираются создать контр-ОПЕК

США, Великобритания и Евросоюз собираются создать контр-ОПЕК (фото из открытых источников)



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Источник: https://www.bfmtv.com/
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