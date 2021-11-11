Российское оружие и газ: как Лукашенко пригрозил Европе и реальны ли эти угрозы

Белоруссия жестко ответит, если страны Евросоюза применят к ней новые санкции в ситуации, когда Польша сдерживает и не пускает на свою территорию большое количество мигрантов, стоящих у белорусских границ. Еще он пообещал направить туда российские истребители. Такое заявление сделал ее глава Александр Лукашенко. Об этом информирует Белта.

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

По словам белорусского президента, он может принять решение и перекрыть транспортировку голубого топлива в Европу накануне зимы, потому что европейские политики вместе с поляками и литовцами выражают угрозы закрыть границу. Они просто безголовые, не думают, что озвучивают. Конечно, если закроют, пусть делают. Но наше дипломатическое министерство должно предупредить европейцев, если они станут инициаторами дополнительных непринятых для нас ограничений, мы дадим достойный ответ.

Александр Лукашенко отметил, что, осуществляя защиту своей независимости и суверенитета, нельзя ни перед чем останавливаться. Также он пообещал направить в зону конфликта российские самолеты.

По его убеждению, чтобы с их помощью контролировать ситуацию на границе. Эти истребители способны переносить ядерное оружие. Однако в сложившейся ситуации у белорусов нет другого выхода. Они ведь должны быть проинформированы, какая ситуация за границами.

Белорусский президент уточнил, что бомбардировщики будут осуществлять контроль границ страны с соседними Польшей, Украиной и балтийскими странами.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, защищена ли от мигрантов белорусско-украинская граница.

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