Российско-украинская война, день 23-й: почему Россия проигрывает и проиграет

В пятницу, 18 марта, Украина переживает 23-й день российского открытого вторжения. Оккупанты несут огромные потери в живой силе и технике. Санкции отбрасывают Россию на годы назад. Но та продолжает засыпать Украину бомбами и ракетами, надеясь сломить сопротивление украинской нации, не желающей идти в российское рабство. Эксперты предоставили изданию "Комментарии" анализ ситуации на данный момент.



Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

В этой войне России точно не победить

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж поясняет:



"Стратегический план Путина провален. Быстрого захвата Украины не получилось. Никаких существенных успехов враг не достиг. Идеология, которая была базовой доминантой для совершения агрессии, также провалилась. Не только в плане не реализации сценария "освобождения русскоязычного населения, всего народа Украины от фашистов, националистов". Оказалось, что никто здесь "освободителей" не ждал. Что, в отличие от РФ, в Украине есть Нация, Общество. Что наш народ одинаково готов давать отпор агрессору в Киеве, Мариуполе, Херсоне, Харькове, Львове. Везде".

Это, уверен Николай Маломуж, была большая неожиданность для Кремля. И огромный стратегический просчет российской власти. Что уже понял весь мир. Но что, похоже, никак не хочет принять Путин.



"Они еще пытаются достигнуть военных успехов, продолжая блокаду Мариуполя, усиливая ракетные и бомбовые удары по всей Украине (сегодня вот зацепило даже Львов), попыток построить некую ХНР на Херсонщине. Но стратегические резервы у россиян, похоже, исчерпаны", – считает генерал.

В то же время, продолжает он, РФ активно ищет пополнение для второй волны атаки на Украины.



"Есть попытки пополнить войска агрессора за счет дальневосточных регионов, наемников. Но с последними – проблема. Роспропаганда говорит о тысячах тех же сирийцев, которые якобы готовы ехать воевать в Украине за Путина. Но к нам тем временем прибывают добровольцы из других стран – гораздо более обученные и мотивированные, чем террористический сброд, который собирает Путин. К нам идет новая военная техника, вооружение. К тому же, против агрессора поднялся многомиллионный народ Украины. И в этой войне России точно не победить, – уверен Николай Маломуж. – Мы уже можем констатировать, что военный, идеологический, философски, миссионерский план Путина провален. И, в первую очередь, на это повлияла эффективная оборона Украины нашими вооруженными силами, территориальной обороной, силовикам, спецслужбами, ВСЕМ народом. А когда объединяется весь народ, а не борется какая-то отдельная его часть – победить такой народ невозможно".

Нынешняя стадия этой войны – экзамен для украинцев на человечность и нравственность, а также на солидарную политическую нацию

По мнению кандидата политических наук, политэксперта Дмитрия Гаврилюка, 23-й день украинского сопротивления российскому нацизму продолжает развенчать миф о "братском народе". И демонстрирует, что украинский солдат, волонтер, гражданские граждане не дают слабины.



"Уже четвертую неделю украинские Вооруженные силы успешно проводят денацификацию и утилизацию российских нацистов и пророссийских предателей с украинским паспортом. Весьма успешна и демилитаризация Украины от российского оружия, – отмечает эксперт. – Полностью поддерживаю в этой миссии ВСУ. Они для меня, как и для миллионов украинцев, – герои, которыми мы уже гордимся, за которых молимся. Уверен, что тысячи молодых ребят готовы приобщиться к их рядам, даже не имея боевого опыта, но при этом не поддаваясь страху".

Дмитрий Гаврилюк подчеркивает, что Украина сражается с российской агрессией не 23 дня. И даже не 8 лет (с начала оккупации Крыма и части Донбасса). А, как минимум, с середины 17 века.



"Именно столько времени Украина, больше всего ценящая дух свободы, ведет бой с наиболее аморальной, никчемной и шизоидной страной – Россией, власть, которой была, есть и будет украинофобной. И нынешняя стадия этой войны – экзамен для украинцев на человечность и нравственность. Очень легко уподобиться россиянам и с тупым выражением лица разбомбить драматический театр где-то в Саратове, роддом в Курске, гражданские дома и деловые кварталы в Москве. И даже умертвить всех российских пленных, в том числе еще "зеленых" срочников, еще вчера бухавших пиво "Балтика" в своих городах и поселках. Но мы должны доказать, что – не такие, как они. И мы это постоянно доказываем. Что не отменяет уничтожение врага на поле боя, уничтожение всех диверсантов, всех, кто желает уничтожить нас", – акцентирует эксперт.

Он не сомневается, что специалисты из СБУ продолжат выявлять диверсантов и предателей из числа украинцев, которых, увы, еще немало. И предлагает российских пленных использовать при расчистке завалов от российских бомб и ракет.



Эксперт уверен, что украинцы должны и дальше громко обращаться к адекватной части мира по поводу помощи и сотрудничества.



"Верю, что украинскому президенту хватит слов, чтобы пробить экзистенциальную "берлинскую стену" в головах европейских, американских политиков. Чтобы те не занимались самообманом о "бедных россиянах, являющихся заложниками диктатора-Путина". Это – огромное заблуждение. Не было и нет демократической России. Эта страна не уважала и не уважает межгосударственные границы, национальное самоопределение народов, в частности, украинцев", – подчеркивает Дмитрий Гаврилюк.

Сомнительными он считает попытки украинцев, американцев, европейцев достучаться до россиян.



"У последних было 30 лет, чтобы признать Украину, уважать украинцев, наше право жить так, как хотим мы, а не как хочет Кремль. Вместо этого они пошли на нас открытой войной. И теперь свое право на самоопределение мы доказываем пулями и снарядами, выпущенными по ордам захватчиков. Возможно, тысячи трупов их солдат, а также неимоверные санкции станут-таки для россиян аргументами, чтобы давить на свою обезумившую власть с целью остановить войну. Впрочем, мирный протест в России уже потерял свой КПД. А альтернативы вряд ли следует ожидать. Предположу, что региональный сепаратизм – лучшее, что может ожидать Россию в обозримом будущем, – говорит эксперт. – Нам же важно продолжать борьбу. Кому-то – непосредственно на поле боя. Кому-то – в тылу. На своем рабочем месте. Максимально приобщаясь к волонтерским инициативам, к поддержке украинских военных, бизнеса, беженцев. И, конечно, соблюдать информационную гигиену, не публиковать места вражеских "прилетов", перемещения украинской военной техники и так далее"

Что касается переговоров, то, по мнению Дмитрия Гаврилюка, они обязательно должны привести к временному соглашению о прекращении огня и отводу российских войск.

"Военное положение следует снять, когда действительно россияне вернутся на свою территорию, – отмечает эксперт. – Вполне вероятно, что Путин своими ракетными обстрелами заставит украинскую власть де-факто признать российскую прописку Крыма и "независимость" выстроенных россиянами псевдореспублик – "Л/ДНР". Но это ничего не отменит в санкционном смысле для России. Как не отменит и факта того, что захваченные земли рано или поздно вернуться в Украину. Ну, а после вывода войск агрессора – украинскую землю нужно наполнить мощными системами ПВО, усилить разведку, особенно касательно военных объектов в России и Беларуси. Уверен, что военная служба в Украине может стать обязательной, а престиж территориальной обороны будет расти. В конце концов, Украина обязательно победит, потому что именно сегодня у украинцев есть шанс успешно сдать экзамен на солидарную политическую нацию".

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