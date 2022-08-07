Российско-турецкое сближение: ударит ли Запад по Турции санкциями

Западные правительства все больше озабочены углублением экономических связей между Турцией и Россией. Некоторые политики предупреждают, что риск введения карательных мер в отношении Турции растет – в случае, если она поможет РФ избежать санкций. Чем обусловлено российско-турецкое сближение? Действительно ли Запад может ударить по Турции санкциями? За ответами на эти вопросы журналисты портала "Комментарии" обратились к экспертам.

Турция. Фото из открытых источников

"В последние десятилетия Турция превращается в мощного регионального лидера"



Политический аналитик Максим Маньковский рассуждает так:

"Ничего кардинально не изменилось во внешней политике Турецкой республики за последние 800 лет. "Мы не можем не считаться с Россией и Ираном, с которыми у нас укоренены и исторические отношения", – по мне, это заявление, сделанное турецким лидером Эрдоганом еще несколько лет назад, ярко показывает, как будет вести себя Анкара на внешней арене. В последние десятилетия Турция, благодаря изменениям во внутренней политике, превращается в мощного регионального лидера. Опираясь на свой экономический потенциал, пытается проводить независимую внешнюю политику, которая направлена, прежде всего, на реализацию собственных национальных интересов".

В подтверждение аналитик предлагает вспомнить конфликт в Нагорном Карабахе, в котором Турция поддержала Азербайджан, в тот момент, когда Россия поддерживала Армению. Войну в Сирии и сбитый турками русский самолет. Поддержку целостности Украины и постоянную позицию в этом ракурсе по Крыму. Блокирование вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Не простые отношения с ЕС, кандидатом на вступление в который Турция является с 1999 года.

"Турция пытается быть равноудаленной от всех – и корни такой политики уходят в далекое прошлое, еще во времена Византии, политику которой, по моему мнению, турки копируют. "Байрактары" помогающие нам одерживать победу, часть которых нам была передана бесплатно, с одной стороны – и неприсоединение к санкциям против московии с другой, это некая многовекторность по-турецки, – поясняет Максим Маньковский. – Что касается санкций, то я не думаю, что в ближайшее время коллективный Запад пойдет на открытую конфронтацию с Турцией. Сейчас это никому не нужно. И Анкара, отлично это понимая, будет делать всё, чтобы их избежать. "Мы думаем, что нет никакой проблемы, которую нельзя решить дипломатическим путем с какой-либо страной или организацией", – говорил Эрдоган, и вряд ли он будет действовать иначе".

"Турция ведет жестко прагматичную внешнюю политику, рассчитанную на свой интерес"



Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко уверен, что Турция находится в ощутимом конфликте с РФ – и глубокого доверия между государствами нет.

"Параллельно Россия проводит жесткую политику давления на тюркские этносы внутри страны, стимулируя их русификацию, что является камнем преткновения с Анкарой, – отмечает эксперт. – Однако, Турция ведет жестко прагматичную внешнюю политику, рассчитанную на свой интерес, и региональные "размены" на Кавказе, на Ближнем востоке с РФ являются частью этой реальностью".

По словам Ярослава Божко, значительной частью обоснования тезиса об укреплении российско-турецких связей часто выступает позиция, где Анкара показательно не солидаризуется с Западом в отдельных вопросах. Однако эта же позиция, акцентирует эксперт, исходит не из лояльности Турции к РФ, а из попыток выстраивать автономную от Запада внешнюю политику.

"Также имеет место желание Турции быть региональным сильным игроком, укрепляя эту роль через посредническую функцию в том числе в войне между РФ и Украиной, – поясняет Ярослав Божко. – А реализовать такую роль, имея во всех разрезах политику жесткого противостояния РФ – нереально. Потому политика Турции сложна и комплексна, ее довольно нелегко понять из европейского угла зрения. Но, тем не менее, факторов долгосрочного усиления конкуренции и конфликтности с РФ у Турции значимо больше".

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что 6 августа в Сочи состоялись переговоры российского диктатора Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эксперты рассказали, какие выводы можно сделать по результатам этих переговоров.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что президент Турции Эрдоган все больше демонстрирует, что он не готов терять среди союзников ни Россию, ни Украину, ведя свою закулисную игру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!