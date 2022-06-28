Российско-литовский кризис: зачем Путину ядерное оружие в Беларуси

На встрече в Санкт-Петербурге, 25 июня, президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились модернизировать истребители Су-35 (а не штурмовики Су-25, как сообщалось ранее), чтобы они могли нести на борту ядерные бомбы. Российский президент пообещал передать Беларуси оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", способные запускать ракеты с ядерными боеголовками.

Фото из открытых источников

Встрече Путина с Лукашенко предшествовал конфликт с руководством Литвы. С 21 июня Литва перестала пропускать транспорт с промышленными грузами из РФ в Калининградскую область. Москва пригрозила Вильнюсу ответными действиями, если блокада не прекратиться. Комментарии разбирались, к каким последствиям для европейской безопасности приведет кризис в отношениях России и Литвы и какое к этому отношение имеет Украина.

Как Литва наказала Россию?

Калининградская область географически зажата между Польшей и Литвой и не имеет сухопутной границы с РФ. По информации грузового агентства "Сократ", доставка грузов из России в Калининград возможна либо транзитом через Литву, Латвию и Беларусь, либо паромом из порта Санкт-Петербурга. До передачи СССР по итогам Второй Мировой войны Калининградская область была частью немецкой области Восточная Пруссия с центром в городе Кенигсберг (Калининград). Сегодня там находится база Балтийского флота РФ и крупная войсковая группировка.

Введенные в марте-апреле 2022 года санкции ЕС против России в ответ на военное вторжение в Украину предусматривают запрет на ввоз из РФ в страны-члены ЕС металлургической продукции, угля, древесины, цемента, удобрений, морепродуктов, спиртных напитков. Поэтому Литва, будучи членом ЕС, закрыла свои границы для российского транспорта, чтобы не допустить попадания запрещенных грузов на свою территорию.

Вся сложность экономической ситуации, в которой оказались жители Калининградской области вообще никого не должна волновать. Точно также, как россиян не волнует то, что из-за морской блокады Черноморским флотом РФ украинских портов мир оказался на грани продовольственного кризиса, подорожали хлеб и растительное масло. До войны Украина являлась крупнейшим экспортером подсолнечника и входила в число ведущих экспортеров пшеницы, кукурузы, сои, рапса. Какой привет – такой ответ.

По информации губернатора Калининградской области Антона Алиханова, литовская блокада затронула до 50% грузов, которые поставляются из других регионов России. Главным образом, это касается стройматериалов, цемента, металлов. Жесткая и принципиальная позиция Вильнюса стала вызовом для жителей Калининграда. Алиханов даже призвал население не паниковать и не скупать цемент в огромных количествах, полагая, что паромная переправа якобы позволит компенсировать потерю возможности доставлять грузы автотранспортом и по железной дороге. Вот только бравада члена правящей партии "Единая Россия" расходится с реальным положением дел.

Глава калининградского холдинга "Томас бетон" Игорь Плешков считает использование паромов убыточным, поскольку те объемы грузов, которые можно за сутки доставить в железнодорожных вагонах, паромы смогут обработать за целый месяц. Гендиректор компании "Транс-Эксим" Юрий Пятанов полагает, что использование паромов окупиться в случае субсидирования со стороны государства.

Калининградская область и так является дотационным регионом РФ. В 2022 году планировалось выделить из федерального бюджета 3,5 млрд рублей (свыше 64,5 млн долларов) на поддержку Калининградской области, а в 2020 году Алиханов предлагал Путину поддержать предприятия, чья выручка сократилась на 30%. Стараниями Литвы, российским налогоплательщикам теперь придется тратить еще больше денег на содержание Калининграда.

Маленькая Литва нанесла удар по великодержавному самолюбию ядерной супердержавы и своими действиями продемонстрировала всему миру, что возможности России не безграничны, а Калининградская область – ее слабое место. В Кремле не в состоянии сделать ровным счетом ничего, чтобы посодействовать калининградцам. Экономические рычаги воздействия на Литву уже не работают, поскольку бывшая советская республика заблаговременно отказалась от российской нефти и природного газа.

Что задумали Путин и Лукашенко?

Путин в очередной раз угрожает ядерным оружием НАТО, куда входит Литва. Расчет на то, чтобы поиграть на нервах у европейских партнеров Литвы и заставить их убедить премьер-министра Ингриду Шимоните и президента Гинатаса Науседу пойти россиянам на уступки во избежание новых провокаций РФ у рубежей альянса.

В общем, этого российским властям удалось добиться. В Европарламенте подготовили документ, который разрешает транспортировку грузов из РФ в Калининград через территорию ЕС в качестве исключения. Однако президент Литвы Гинатас Науседа подчеркнул, что никаких специальных коридоров не будет, несмотря на угрозы со стороны России. Литва имеет право наложить вето на подобные инициативы.

Чтобы еще больше повлиять на сговорчивость европейцев, российский президент задействовал марионеточный режим Александра Лукашенко. Власти Беларуси уже принесли головную боль Германии, Польше, странам Балтии, открыв границы для нелегалов из мусульманских стран на пути в ЕС в поисках политического убежища. Лукашенко также точит зуб на Литву за ранее введенный запрет на отгрузку белорусского калия через порт Клайпеды. Превращение Беларуси в аналог Северной Кореи с ядерным оружием не самая радужная перспектива для европейской безопасности.

Какие последствия ждут Европу?

Лукашенко аргументирует необходимость модернизации многоцелевых истребителей Су-35 своим беспокойством на счет тренировочных полетов авиации США и НАТО, способной нести ядерное оружие. В России Су-35 были приняты на вооружение в 2014 году. В конце января 2022 года Россия перебросила 12 таких истребителей на белорусскую авиабазу Барановичи в рамках военных учений Союзного государства. Су-35 может нести на борту восемь тонн авиабомб и ракет, а их дальность полета составляет 3,5 тыс. км (4,5 тыс. км с подвесными топливными баками). С территории Беларуси данные истребители гипотетически могут достичь любой цели в Европе. Расстояние от Барановичей до Вильнюса составляет 207 км, до Киева – 587 км, до Берлина – 972 км, до Брюсселя – 1,7 тыс. км, до Лондона – 2,03 тыс. км.

Оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", которые уже находятся на боевом дежурстве в Калининградской области, могут комплектоваться квазибаллистическими ракетами 9М723 дальностью полета 500 км с управляемой траекторией на всех этапах полета. На них могут быть установлены ядерные заряды мощностью 5-50 килотонн, что значительно больше, чем мощность ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки (13-21 килотонн) в августе 1945 года. Во время полета 9М723 может выпускать специальные ловушки размером с дротик, имитирующие ракету в инфракрасном и ультразвуковом поле для противодействия противоракетным комплексам.

Если методы психологического давления и запугивания окажутся неэффективными, то россияне и белорусы могут пойти на провокации в районе Сувалкского коридора – литовской территории, которая отделяет Калининградскую область от Беларуси и считается самым уязвимым районом в зоне ответственности НАТО. Политолог Валерий Карбалевич считает, что если Россия решиться захватить Сувалки ради создания сухопутного коридора в Калининград, то ей не обойтись без Беларуси, откуда логично наступать.

Однако, в Кремле вряд ли пойдут по такому пути: в случае нападения на Литву, США и другим странам-членам НАТО придется вмешаться в конфликт, чтобы выбить оттуда российских оккупантов. В противном случае, США окончательно потеряют авторитет в Европе и реноме глобальной державы, а блок НАТО прекратит свое существование.

Какие последствия ждут Украину?

Для Украины последствия российско-литовского конфликта являются двойственными. С одной стороны, провокационное поведение Путина и Лукашенко по отношению к Литве должно подействовать отрезвляюще на европейские страны и создать предпосылки для ужесточения санкций против РФ, вплоть до полного отказа от закупок российской нефти и сведения к минимуму закупок природного газа.

Сегодня диалог с Россией невозможен, ее экономику нужно уничтожить настолько, насколько это возможно, чтобы лишить денег на военные расходы. Встреча Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге подтверждает, что российская военная машина представляет угрозу не только для безопасности Украины, но и для безопасности отдельных стран-членов НАТО.

С другой стороны, не исключено, что Россия нашла удобный повод в случае с Литвой для превращения Беларуси в плацдарм для военных действий с Украиной. Под предлогом защиты от НАТО, Россия разместит в Беларуси истребители Су-35 и комплексы "Искандер-М" и будет использовать их для нанесения ударов обычными безъядерными боеголовками по городам Западной Украины. Москва может открыть, таким образом, еще один фронт, чтобы отвлечь часть ресурсов ВСУ с донбасского и харьковского направления.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!