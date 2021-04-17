Российский политик рассказал, как заставить Киев обеспечивать Крым водой

Скандальный российский политик и член Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский нашел способ, как заставить Украину поставлять воду в Крым. Свое мнение мужчина опубликовал в личном Telegram-канале.

Вода в Крыму: Жириновский рассказал, как обеспечить полуостров водой. Фото: politeka.net

Владимир Жириновский предложил начать строительство дамбы в Смоленской области — у истоков Днепра. По его мнению, перекрывать доступ к воде не придется. Главное — факт угрозы, который должен "помочь Киеву принять правильное решение".





Стоит отметить, что это не единственное "гениальное" предложение российского политика. Ранее он предлагал вернуться к Юлианскому календарю, который считает самым точным и правильным. Кроме того, Владимир Жириновский хотел заменить бывшего президента США Дональда Трампа своим изображением в фильме "Один дома — 2".

Ранее вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Украина может начать поставку воды на оккупированную территорию полуострова Крым только в том случае, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы украинцев, проживающих на полуострове . Вода может поступать только наземным транспортом, в цистернах, под флагом Красного Креста. Эксперты оценили для портала "Комментарии" такой подход и вероятность подобных поставок воды. Мнения специалистов читайте здесь.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в Российской Федерации считают провокацией захода кораблей Военно-морских сил США в Черное море на фоне взимания войск к границе Украины, утверждая, что присутствует "высокий риск инцидентов". О позиции России читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!