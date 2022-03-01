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Российские силы сегодня жестоко обстреляли Харьков из реактивной артиллерии - Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что за это преступление будет точно международный трибуна

сегодня, 02:55
Автор:

Ольга Чародий
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Российские силы сегодня жестоко обстреляли Харьков из реактивной артиллерии. Это однозначно военное преступление. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения и добавил, что за это преступление будет точно международный трибунал.

Российские силы сегодня жестоко обстреляли Харьков из реактивной артиллерии - Зеленский

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)


"Российские силы сегодня жестоко обстреляли Харьков из реактивной артиллерии. Это однозначно военное преступление. Мирный город. Мирные жилые районы. Ни одного военного объекта. Десятки записей очевидцев доказывают, что это – не отдельный ложный залп, а сознательное уничтожение людей. Русские знали, куда стреляют", — сказал президент.


Он также подчеркнул, что за это преступление будет точно международный трибунал.


Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что депутат рассказал о тяжелой ситуации под Мариуполем и призвал остановить кровопролитие. Вадим Новинский, нардеп от Мариуполя, рассказал, что в области, в поселке Сартана два дня идут тяжелые бои. По предварительным данным, погибли уже шесть человек. По его словам, города Киев, Харьков, Херсон, Николаев, Чернигов, Мариуполь стали ареной тяжелых столкновений. Также политик  призвал президентов Украины и Российской Федерации начать переговоры о мире и положить конец войне и смертям украинцев, греков, татар, евреев и других народов в этих боях. Депутат выразил соболезнования семьям погибших и добавил, что вся необходимая помощь будет предоставлена семьям погибших в Сартане.
Также "Комментарии" информировали о том, что АТБ вводит ограничения на продажу социальных товаров. С сегодняшнего дня компания "АТБ-Маркет" ввела в своих магазинах ограничения по продаже социальной группы товаров одному покупателю.


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