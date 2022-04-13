Российская агрессия: как иностранные парламенты реагируют на вторжение в Украину

24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Российские оккупанты убивают мирное население, насилуют женщин и детей, бомбят жилые дома. Следовательно, мир продолжает реагировать на агрессию режима Кремля. Иностранные парламенты предлагают новые пути, чтобы остановить Путина и поддержать Украину. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Верховной Рады Украины в сети. Ряд иностранных парламентов продолжают реагировать на злость россии.

"Члены Комитета по разведке в Сенате США настаивают, чтобы Администрация президента США Джо Байдена улучшила информационный обмен с Украиной. Литовский парламент принял резолюцию, призывающую международное сообщество осудить агрессию и военные преступления, совершенные Россией в Украине, и квалифицировать их как геноцид . Сенат Польши принял проект закона, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности польских добровольцев, которые защищают свободу и независимость Украины. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ЕС и США вводят новые санкции : достаточно ли такого шага – почему РФ все равно продолжает войну. Руководитель Фонда "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых не сомневается, что введенный ЕС и США очередной пакет санкций против агрессора в долгосрочной перспективе повлияет на ухудшение экономического состояния и платежеспособность РФ. По мнению Олега Вострых, важнейшие санкции – эмбарго на покупку энергоносителей, нефти и газа – пока так массово и не применены. Самые важные санкции до сих пор так массово и не применены.

Агрессия России (фото из открытых источников)

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