logo

BTC/USD

41257.80

ETH/USD

3101.94

LTC/USD

110.15

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Российская агрессия: как иностранные парламенты реагируют на вторжение в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Российская агрессия: как иностранные парламенты реагируют на вторжение в Украину

Сенат Польши принял проект закона, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности польских добровольцев, воюющих на стороне Украины.

13 апреля 2022, 23:11
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:
24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Российские оккупанты убивают мирное население, насилуют женщин и детей, бомбят жилые дома. Следовательно, мир продолжает реагировать на агрессию режима Кремля. Иностранные парламенты предлагают новые пути, чтобы остановить Путина и поддержать Украину. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Верховной Рады Украины в сети.
Ряд иностранных парламентов продолжают реагировать на злость россии.
"Члены Комитета по разведке в Сенате США настаивают, чтобы Администрация президента США Джо Байдена улучшила информационный обмен с Украиной. Литовский парламент принял резолюцию, призывающую международное сообщество осудить агрессию и военные преступления, совершенные Россией в Украине, и квалифицировать их как геноцид . Сенат Польши принял проект закона, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности польских добровольцев, которые защищают свободу и независимость Украины.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ЕС и США вводят новые санкции : достаточно ли такого шага – почему РФ все равно продолжает войну. Руководитель Фонда "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых не сомневается, что введенный ЕС и США очередной пакет санкций против агрессора в долгосрочной перспективе повлияет на ухудшение экономического состояния и платежеспособность РФ. По мнению Олега Вострых, важнейшие санкции – эмбарго на покупку энергоносителей, нефти и газа – пока так массово и не применены. Самые важные санкции до сих пор так массово и не применены.
 

Российская агрессия: как иностранные парламенты реагируют на вторжение в Украину

Агрессия России (фото из открытых источников)


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=354960700003319&set=a.290275173138539
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!