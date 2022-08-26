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Российская агентка приблизилась к высшему руководству НАТО

Женщина под вымышленным именем проникла в руководство Североатлантического альянса и шпионила для Российской Федерации.

сегодня, 15:53
Автор:

Slava Kot
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"Русская шпионка, проникшая в командование НАТО" — под таким заголовком в пятницу римская газета La Repubblica опубликовала статью о шпионской операции Москвы. Как отмечает издание, агент военной разведки в течение 10 лет ездила между Римом и Неаполем, проникая в атлантическое и американское командование. Также шпионка вступала в близкие отношения с десятками офицеров.

Российская агентка приблизилась к высшему руководству НАТО

Русская шпионка в НАТО. Фото из открытых источников

Самая статья является результатом 10-месячного расследования итальянской газеты, ресурсов Der Spiegel, Insider, а также портала расследований Bellingcat.

Журналистам не удалось определить, какую информацию собирала агентка и удалось ли ей установить устройства слежения и прослушивания в телефоны и компьютеры своих жертв.

По данным журналистов, есть уверенность, что женщина контактировала с важными лицами из НАТО и ВМС США.

"Ни один российский агент до сих пор не проникал в руководство Североатлантического альянса", — утверждает итальянская газета.

Итальянское издание отмечает, что в штаб-квартире НАТО в Неаполе состоялся праздничный ужин, который собрал за столами всех важнейших офицеров и высоких гостей альянса, а командир попросил тишины и воскликнул "Давайте поднимем тост за Атлантический альянс".

"Он не мог представить, что с ним подняла бокал агентка российских спецслужб, молодая улыбающаяся женщина в вечернем платье, которая была героиней самой грандиозной шпионской операции, проведенной Москвой в нашей стране" — пишет La Repubblica.

Как пишет издание агентку зовут Ольга Колобова, но в Италии она проводила шпионаж под именем Мария Адела Ривера.

Главным следом, связывающим ее со спецслужбами Москвы, является российский паспорт, который использовался для въезда в Италию. Он относится к той же специальной серии, которую использовало Главное разведывательное управление РФ, для людей, пытавшихся отравить "новичком" Сергея Скрипача.

В целом женщина использовала три российских паспорта — один национальный и два заграничных — все с номерами, похожими на те, что использовались для прикрытия московских агентов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что СБУ нашли агента Кремля среди нардепов.





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Источник: https://www.repubblica.it/esteri/2022/08/26/news/spia_russia_italia_nato-362915133/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 20:00

Росія розводить їх як кошенят. Зе клан розвів ЄС і США на гроші, і продовжує розводити. Ще і Росію на репарації будуть роками розводити. Православне шахрайство - найбільш талановите.

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