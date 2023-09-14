Россиянам дали два года, чтобы выучить язык

Еще два года предоставил своим решением Латвийский сейм российским гражданам, проживающим в этой стране, для изучения и сдачи экзамена по латышскому языку. Положительные результаты экзамена необходимы для получения вида на жительство в ЕС жителям Латвии, которые вместо латышского гражданства получили паспорта РФ, но продолжают жить в балтийской стране. Об этом сообщают "Комментарии".



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Парламентарии сейма приняли соответствующие поправки к закону об иммиграции. Они разрешают выдавать временные виды на жительство на два года тем, кто записался на экзамен по государственному языку, но не сдал его, а также тем, кто не сдавал экзамен по обоснованным причинам. За это время они должны будут сдать экзамен и получить сертификат о владении латышским языком на уровне А2. В течение переходного периода россияне, которым предоставят ВНЖ, будут иметь неограниченное право на трудоустройство, право на получение госуслуг, в том числе пенсий и пособий.

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Тех, кто так и не сдадут экзамен на знание языка, по истечении двух льготных лет ждет отмена их вида на жительства в Латвии.

Кроме этого, депутаты отказались снижать возраст освобождения от прохождения экзамена до 65 лет.

Новые правила касаются 25 тысяч человек, из них причины для освобождения от экзамена имеются у 7 тысяч, оставшиеся 18 тысяч должны сдать экзамен на знание латышского.

Латышский язык — один из двух восточнобалтийских языков, сохранившихся до наших дней (наряду с литовским). Латышский — единственный государственный язык Латвии, а также один из 24 официальных языков Европейского союза. На латышском разговаривает около двух миллионов человек (большая часть проживает в Латвии), в том числе примерно для 1,5 миллионов человек латышский язык является родным. Также в Латвии охраняется почти исчезнувший ливский язык.

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