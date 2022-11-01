Россия вне саммита G20: в МИД Украины обратились с призывом к миру

В связи с тем, что президент РФ Владимир Путин публично признал, что отдал приказ о массированном ракетном ударе по Украине 31 октября, его приглашение на саммит G20 должно быть отозвано, а Россия исключена из "группы двадцати". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Олега Николенко в Twitter.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

"Путин публично признал, что отдал приказ о ракетных ударах по украинским гражданским и энергетической инфраструктуре. Имея руки по локти в крови, он не должен сидеть за одним столом с мировыми лидерами. Приглашение Путина на саммит на Бали должно быть отозвано, а Россия — исключена из Группы двадцати", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Украина подтвердила свое участие в саммите "Большой двадцатки". Такое же подтверждение пришло от Москвы. Раньше велись разговоры о том, что президент Украины Владимир Зеленский может провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным и это в итоге как-то повлияет на войну в Украине. Но сейчас официальный Киев категорически отбрасывает такую возможность переговоров, объясняя это тем, что Кремль пошел на жесточайшую эскалацию в войне и аннексию ряда украинских территорий.

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