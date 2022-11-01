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Россия вне саммита G20: в МИД Украины обратились с призывом к миру

В МИД Украины призывают отозвать приглашение российскому диктатору Путину на саммит G20 и исключить Россию

сегодня, 12:25
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Автор:

Кравцев Сергей

В связи с тем, что президент РФ Владимир Путин публично признал, что отдал приказ о массированном ракетном ударе по Украине 31 октября, его приглашение на саммит G20 должно быть отозвано, а Россия исключена из "группы двадцати". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Олега Николенко в Twitter.

Россия вне саммита G20: в МИД Украины обратились с призывом к миру

МИД Украины. Фото: из открытых источников

"Путин публично признал, что отдал приказ о ракетных ударах по украинским гражданским и энергетической инфраструктуре. Имея руки по локти в крови, он не должен сидеть за одним столом с мировыми лидерами. Приглашение Путина на саммит на Бали должно быть отозвано, а Россия — исключена из Группы двадцати", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Украина подтвердила свое участие в саммите "Большой двадцатки". Такое же подтверждение пришло от Москвы. Раньше велись разговоры о том, что президент Украины Владимир Зеленский может провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным и это в итоге как-то повлияет на войну в Украине. Но сейчас официальный Киев категорически отбрасывает такую возможность переговоров, объясняя это тем, что Кремль пошел на жесточайшую эскалацию в войне и аннексию ряда украинских территорий.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент страны-агрессора владимир путин заявил, что удары РФ по украинской инфраструктуре 31 октября – это отчасти ответ за атаку на Севастополь. Так ли это? Что на самом деле стоит за очередной ракетной истерикой рашистов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также "Комментарии" писали – Владимир Путин во время показательного брифинга с журналистами в очередной раз поднял тему переговоров с Украиной, уверяя, что РФ к ним готова. О чем говорят такие заявления? Реальны ли переговоры в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1587359986241441793
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:02

Найжорстокіша ескалація? Після Маріуполя і величезних руйнувань і жертв по всій Україні? 2 - 3 ракетки (розроблених і зроблених, потім проданих ворогу, Україною) впали на центр корупційних діянь. Добре, що республіканці США запровадили контроль над їх зброєю. Інакше пожадливиі розкрадачі власної країни і цю зброю продали б ворогу. Потім вимагали б грошей, зброї і санкцій. Поки самі жили в розкоші.

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