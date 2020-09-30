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Россия сорвала переговоры по ТКГ

По данным источника, представители ОБСЕ приостановила переговоры

сегодня, 21:46
Автор:

Владимир Лавский

Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала позицию специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау, которая была вынуждена приостановить заседание в среду в связи с нарушением российской стороной режима конфиденциальности. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники. 

Россия сорвала переговоры по ТКГ

"Как выяснилось в ходе заседания, российская сторона вела несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ, о чем заявила в ходе заседания. Глава российской делегации, в частности, заявил также о своем намерении в одностороннем порядке публиковать аудио- и видеозаписи переговоров", — отметил собеседник агентства.

По его словам, Грау предложила взять паузу в работе ТКГ и провести внеочередное заседание, чтобы договориться о кодексе поведения и информационной политики, единых для всех участников ТКГ.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, зачем Витольд Фокин находился в составе ТКГ. 

По мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества (ЦИПГО) Виталия Кулика, вся эта история была связана с тем, чтобы создать максимальное количество так называемого белого шума вокруг работы ТКГ.

"Цель была — озвучить устами новых представителей Украины в ТКГ некие меседжи, которые ожидают от команды президента на юго-востоке. Разнообразные мирные инициативы. Что и произошло, – отмечает эксперт. – При этом Кравчук и Фокин начали делать заявления, которые не выписывались в директивы поведения украинской стороны в ТКГ. И если Кравчук был более-менее умерен, то Фокин озвучивал более раздражительные меседжи для значительной части украинского общества. При этом ни Кравчук, ни Фокин не были теми людьми, позиция которых определяет позицию всей ТКГ. В итоге заявления были одни, а действия по факту – другие".




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