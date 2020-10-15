Россия сняла санкции с украинских компаний: причины и последствия такого решения

Президент России Владимир Путин согласился в одностороннем порядке снять санкции с нескольких украинских предприятий (речь, в частности, о Барском машиностроительном заводе и Рубежанском картонно-тарном комбинате), чтобы они смогли поставлять продукцию в Россию. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, почему это происходит именно сейчас, чего добивается РФ и как стоит реагировать украинской власти.



Отмена российских санкций против Украины: роль Медведчука

Директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко уверен: снятие санкций является демонстративными "результатами" визита лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в РФ и его личной встречи с президентом Владимиром Путиным.

"Цель – послать сигнал той части украинского электората, которая пребывает в иллюзиях, считая, что с РФ можно договориться. И вот, пожалуйста. Договориться может Медведчук, он привез заказы некоторым отечественным предприятиям. Уверен, что эту новость – и именно в таком ракурсе – будут активно тиражировать медиа, подкрепленные российской пропагандой", – говорит Юрий Кочевенко.

По его мнению, это сделано специально менее чем за две недели до выборов, чтобы мобилизовать электорат ОПЗЖ.

"Предвыборная уловка, чтобы усилить своих марионеток в Украине, – поясняет эксперт. – Чтобы те получил больше голосов в местных советов – и изнутри развивали идеологическое наступление в нужном РФ ракурсе".

Юрий Кочевенко считает, что Киеву точно не следует как-либо реагировать на такую "уступку" со стороны Москвы.

"Официальная позиция Украины должна оставаться неизменной: Россия – страна-агрессор, страна-оккупант. Любая нормализация отношений возможно только после деоккупации украинских территорий, признания РФ вины, компенсации за весь нанесенный ущерб. Пока же мы видим игры и уловки, с помощью которых Россия пытается уйти от образа страны-агрессора, чтобы показать себя миротворцем, избежать новых санкций", – резюмирует эксперт.

Отмена российских санкций против Украины: причины и следствия

Политолог, генеральный директор Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник обращает внимание, что как только прозвучала новость о том, что Путин снял санкций с определенных украинских предприятий, все сразу бросились искать владельцев и причинно-следственную связь между этими заводами и Медведчуком.

"Я пока не могу сказать, принадлежат ли указанные предприятия куму Путина. Но я бы выделил три причины таких действий РФ. И все они, по-моему, связаны между собой", – отмечает эксперт.

Первой он называет позиционирование РФ как страны-миротворца, у которой нет с Украиной войны, а все разногласия могут быть решены за столом переговоров. Такая позиция, считает Николай Мельник, даст РФ возможность апеллировать к снятию санкций против нее со стороны Украины. А когда Киев на это не пойдет, РФ на полную включит маховик информационных тезисов в стиле: "Зеленский продался националистам".

Вторая причина, согласно мнению политолога, заключается в попытке повлиять на внутриполитическую повестку дня Украины. А именно – мобилизировать вокруг ОПЗЖ "мызамирский" электорат.

Причина третья – бизнес. "Возможно, в товарах, которые производят "помилованные" предприятия, в РФ возникла необходимость. Ведь, насколько я помню, они как раз специализировались на рынках СНГ", – отмечает Николай Мельник.

Отмена российских санкций против Украины: позиция власти

Политический аналитик Сергей Лозовский, комментируя ситуацию с санкциями, вспоминает восточную мудрость: чтобы услышать хлопок – нужны две ладони.

"Пока мы видим одну "ладонь" – российскую. К сожалению, судя по действиям украинских властей, "хлопка" не услышим, – отмечает эксперт. – Не думаю, что официальный Киев пойдет на то, чтобы Путин восстанавливал украинскую экономику".

По мнению Сергея Лозовского, президент Зеленский займет традиционную позицию молчания. Или же, спустя какое-то время, заявит, что Медведчука никто не уполномочивал заниматься санкционными вопросами.

"Давать людям возможность зарабатывать и содержать свои семьи – не в правилах наших "управленцев" последних лет. Ни при Порошенко, ни при Зеленском. Зато наши власти вполне могут выпустить праворадикалов, чтобы те устроили "стихийные действия", блокируя работу предприятий, с которых сняли санкции. Под любыми лозунгами ("зрада", "рука Москвы", "штрейхбрейкеры") – не дадут этому начинанию развиться. Напомню, что та же железнодорожная блокада так и не была упразднена, – подчеркивает Сергей Лозовский. – К сожалению, в целом общество еще не дошло до понимания, что следуя курсом, которым нас вел сначала Порошенко, а теперь Зеленский, Украина продолжит погрязать в эпохе бедности".

Ранее "Комментарии" писали, что Европейский союз ввел новые санкции против российских чиновников.

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