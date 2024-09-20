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Россия распространила дезинформацию о 17 сентября 1939 года: Германия и Украина отреагировали

МИД Украины и Германии разоблачило МИД России на лживой российской пропаганде о разделе Польши.

20 сентября 2024, 13:30 comments2148
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Slava Kot

Министерство иностранных дел РФ опубликовало сообщение в социальной сети X в котором заявило, что советское вторжение в Польшу 17 сентября 1939 года было способом "предотвратить геноцид". На такие заявления отреагировали дипломатические учреждения Украины и Германии.

Россия распространила дезинформацию о 17 сентября 1939 года: Германия и Украина отреагировали

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

МИД РФ разместило видеоролик о нападении СССР на Польшу во время Второй мировой войны. Согласно пропагандистской линии Кремля, агрессия против Польши оправдывается тем, что Запад не реагировал якобы на предыдущие попытки Сталина предотвратить войну с гитлеровской Германией, а также желанием спасти население территорий современной Беларуси и Украины.

"17 сентября 1939 года Красная Армия начала военную операцию в восточных районах Польши, предотвратив геноцид населения Западной Белоруссии и Западной Украины", — говорится в тексте МИД РФ.

Россия распространила дезинформацию о 17 сентября 1939 года: Германия и Украина отреагировали - фото 2

На пропагандистское сообщение МИД РФ отреагировал официальный аккаунт МИД Германии, написавший короткое сообщение со словом "Серьезно?" и опубликовал карту раздела Польши между Германией и СССР на основе заключенного пакта Молотова — Риббентропа.

Россия распространила дезинформацию о 17 сентября 1939 года: Германия и Украина отреагировали - фото 3

В МИД Украины также отреагировали на российскую пропаганду, опубликовав саркастическое сообщение с гусем, который спрашивает: "Кто заключил соглашение с нацистами о разделе Польши?"

Россия распространила дезинформацию о 17 сентября 1939 года: Германия и Украина отреагировали - фото 4

Пакт Молотова — Риббентропа

17 сентября 1939 года, нарушив польско-советский договор о ненападении, Красная Армия вступила на территорию Польши. Нападение Советского Союза на Польшу было реализацией соглашения, подписанного в Москве 23 августа 1939 года министром иностранных дел Третьего рейха Йоахимом фон Риббентропом и народным комиссаром иностранных дел Советского Союза Вячеславом Молотовым, что подтверждает официальное сотрудничество СССР с Гитлером, несмотря на попытки российской пропаганды это отрицать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России назвали Киев нацистским городом и призвали его уничтожить

Также "Комментарии" писали о главе МИД Польши, который озвучил неприемлемое решение по Крыму.



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