Россия пыталась приложить колоссальные усилия, чтобы Крым не стоял на повестке дня ЮНЕСКО. Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава Офиса президента Андрей Ермак.

Андрей Ермак, фото с открытых источников

Состоялось голосование Исполнительного совета ЮНЕСКО. На заседании должны были продолжить обсуждение, по мониторингу ситуации в Крыму. Россия сделала все возможное, чтобы вопрос Крыма снять с повестки дня, говорит Андрей Ермак. Украина запустила голосование по включению вопроса для обсуждения. Россия внесла предложение против. В итоге Украина получила преимущество в голосах 16 против 11. Председатель Офиса президента поблагодарил всех, кто поддержал это решение.

"Символично, что это произошло в День защитников и защитниц Украины. Наша дипломатия намного сильнее, когда за ее спиной стоят наши воины", — говорит Андрей Ермак.

Теперь вопрос Крыма будет подниматься на заседаниях ЮНЕСКО и в дальнейшем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль превращает Крым в ядерный отстойник. В Кремле все больше отстаивают "принцип деэскалации" в своем ядерном шантаже. Подобную политику Москва проводит, начиная с 1999 года. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Кирилл Буданов уверен, что ежегодно ситуация с экологией в Крыму будет усложняться. Вся проблема в том, что Москва планирует разместить в аннексированном Крыму установки по обогащению урана. Все это говорит об одном — через несколько лет Крым может стать настоящим ядерным отстойником. Глава ГУР отметил, Россия и дальше использует тактику Холодной войны, когда пытается такими тактическими маневрами угрожать своим соседям.

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