Россия призвала США прекратить поставки вооружения для Украины

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Людмила Слободенюк
Оружие США для Украины – реакция РФ. Фото из открытых источников
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне просит США отказаться от планов предоставить дополнительное вооружение Украине. Напомним, по информации, обнародованной в Госдепартаменте США, ближайшая поставка оружия должна состояться уже на этой неделе. Обращение дипломаты РФ опубликовали в Facebook, передают "Комментарии".
Посольство России обвиняет американцев в том, что они якобы не пытаются урегулировать конфликт дипломатически.
Ранее Соединенные Штаты Америки согласовали дополнительную военную помощь Украине, которую оценивают в 200 миллионов долларов. Это стрелковое оружие, боеприпасы, средства наблюдения и медицинское оборудование. Тем временем в Украину прибыло противотанковое вооружение от Великобритании.
Напомним, сегодня, 19 января, в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.
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