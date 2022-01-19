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Россия призвала США прекратить поставки вооружения для Украины

Американцев россияне просят не нагнетать напряженность

сегодня, 11:35
Автор:

Людмила Слободенюк
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Россия призвала США прекратить поставки вооружения для Украины

Оружие США для Украины – реакция РФ. Фото из открытых источников

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне просит США отказаться от планов предоставить дополнительное вооружение Украине. Напомним, по информации, обнародованной в Госдепартаменте США, ближайшая поставка оружия должна состояться уже на этой неделе. Обращение дипломаты РФ опубликовали в Facebook, передают "Комментарии".

"Россия ни на кого не намерена нападать. Практика перемещения войск на своей земле – наше суверенное право. Призываем прекратить истерику и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное – не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям", — говорится в сообщении.

Посольство России обвиняет американцев в том, что они якобы не пытаются урегулировать  конфликт дипломатически. 

"Если США на самом деле преданы дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им следует отказаться от планов по поставке новых партий вооружений для Вооруженных Сил Украины. В свою очередь, Вашингтону следует бы воспользоваться своим влиянием на власть Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей", в посольстве РФ в США.

Ранее Соединенные Штаты Америки согласовали дополнительную военную помощь Украине, которую оценивают в 200 миллионов долларов. Это стрелковое оружие, боеприпасы, средства наблюдения и медицинское оборудование. Тем временем в Украину прибыло противотанковое вооружение от Великобритании.

Напомним, сегодня, 19 января, в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Источник: https://www.facebook.com/RusEmbUSA/posts/295639672601352
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