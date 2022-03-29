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Россия предложит свои инициативы после того, как ознакомится с предложениями Украины

Российская сторона обещает направить собственные встречные инициативы

сегодня, 19:22
Автор:

Лиля Воробьева
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Сегодня завершился очередной раунд переговоров между делегациями Украины и России. Российская сторона пообещала предоставить свои встречные инициативы после того, как будет ознакомлена с предложениями Украины. Об этом информирует российское издание RT.

Россия предложит свои инициативы после того, как ознакомится с предложениями Украины

Помощник президента РФ Мединский (фото из открытых источников)

"Те предложения, которые направила Украина, мы готовы рассмотреть, дадим наши встречные предложения безусловно. Теперь мы понимаем, как нужно двигаться к компромиссу", — резюмировал Мединский.

Напомним, что "Комментарии" информировали об итогах переговоров Украины и России . Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков заявил, что состоявшиеся в Стамбуле переговоры могут стать переломным моментом, который кардинальным образом изменит ход и войны и переговоров о мире. По его словам, очень важная задача у украинских переговорщиков: Алексея Резникова, Давида Арахамия, Кирилла Тимошенко, Михаила Подоляка и вообще у всей команды Украины. Нужно найти вариант перемирия, заставить Россию прекратить издеваться над попавшими в плен украинскими солдатами и сделать все, чтобы россияне забрали трупы русских солдат с украинских улиц. Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик отмечает, что эти предварительные договоренности туманны. Совершенно непонятно, есть ли понимание относительно очередности действий. Механизм возможных гарантий безопасности от многих стран отсутствует. Непонятно даже – дали ли они свое согласие на участие в этом формате урегулирования и гарантии безопасности.


 


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Источник: https://russian.rt.com/ussr/news/982978-medinskii-rossiya-ukraina
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