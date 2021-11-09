Россия предлагает Европе заплатить Беларуси, чтобы остановить мигрантов на границе

Глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров высказал предложение руководству ЕС по выделению средств для финансирования нелегалов, которые через белорусскую границу пытаются попасть на территорию стран Евросообщества, в частности Польши и Литвы. Об этом он сказал на брифинге 9 ноября. Его позицию обнародовало местное агентство ТАСС.

Власти Польши усилили охрану границы с Беларусью (фото из открытых источников)

Российский министр заявил, что Евросоюз использует тактику двойных подходов в борьбе с мигрантами.

По его словам, разные принципы нельзя применять к Италии и Польше. В частности, когда Брюссель оценивает, как Варшава и Рим ведут себя в отношении нелегалов, которые хотят попасть на их территории. Страны, из которых они едут, тоже должны оцениваться одинаково. Он также упомянул о финансах, на которые должны содержаться нелегалы.

Руководитель российского министерства отметил, что сегодня нужно оказать помощь Белоруссии, имеющей определенные расходы, чтобы содержать в цивилизованных условиях выходцев из других стран, которых Польша и Литва не пускают в свои страны. Ведь эти жители не хотят оставаться на белорусской или турецкой территории, рвутся в Европу, которая много лет агитирует о себе и рекламирует свой образ жизни. Поэтому сейчас следует за это нести ответственность.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что Лукашенко пожаловался Путину на Польшу, говорит, что действуют с мирными людьми жестко. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выразил "особую обеспокоенность" из-за перемещения на границу регулярных войск Польши. Свои опасения Лукашенко озвучил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

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