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Россия предлагает Европе заплатить Беларуси, чтобы остановить мигрантов на границе

Литва из-за мигрантов вводит с 10 ноября чрезвычайное положение в приграничной зоне

сегодня, 20:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров высказал предложение руководству ЕС по выделению средств для финансирования нелегалов, которые через белорусскую границу пытаются попасть на территорию стран Евросообщества, в частности Польши и Литвы. Об этом он сказал на брифинге 9 ноября. Его позицию обнародовало местное агентство ТАСС.

Россия предлагает Европе заплатить Беларуси, чтобы остановить мигрантов на границе

Власти Польши усилили охрану границы с Беларусью (фото из открытых источников)

Российский министр заявил, что Евросоюз использует тактику двойных подходов в борьбе с мигрантами.

По его словам, разные принципы нельзя применять к Италии и Польше. В частности, когда Брюссель оценивает, как Варшава и Рим ведут себя в отношении нелегалов, которые хотят попасть на их территории. Страны, из которых они едут, тоже должны оцениваться одинаково. Он также упомянул о финансах, на которые должны содержаться нелегалы.

Руководитель российского министерства отметил, что сегодня нужно оказать помощь Белоруссии, имеющей определенные расходы, чтобы содержать в цивилизованных условиях выходцев из других стран, которых Польша и Литва не пускают в свои страны. Ведь эти жители не хотят оставаться на белорусской или турецкой территории, рвутся в Европу, которая много лет агитирует о себе и рекламирует свой образ жизни. Поэтому сейчас следует за это нести ответственность.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что Лукашенко пожаловался Путину на Польшу, говорит, что действуют с мирными людьми жестко. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выразил "особую обеспокоенность" из-за перемещения на границу регулярных войск Польши. Свои опасения Лукашенко озвучил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.


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Источник: https://tass.ru/politika/12870977
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