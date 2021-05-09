Россия показала готовность использовать свои войска в Европе - разведка

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Кириєнко Анна
Военная разведка Финляндии установила, что Россия показала способность и готовность использовать вооруженные силы в Европе для достижения своих целей. Этот факт соответственно повысил напряженность в регионе Балтийского моря. Документ был опубликован на сайте разведки.
Россия снова прибегает к политике силы - разведка Финляндии. Фото: 24tv.ua
В отчете сообщается, что РФ прибегает к "политике силы". Также разведка подчеркивает, что стратегическая важность региона Балтийского моря продолжает расти. Россия развернула продвинутые системы вооружений в соседних с Финляндией областях, а также усилила готовность войск и способность проектировать их возможности.
Отмечается, что РФ активно наращивает военные возможности и готовность своих вооруженных сил. Доказательством этого являются регулярные обучения.
В документе разведки отмечается, что Москва также стремится обозначить свое военное присутствие в Арктическом регионе. Доказательством этого факта является создание нового военного округа и наращивание инфраструктуры.
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