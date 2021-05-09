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Россия показала готовность использовать свои войска в Европе - разведка

Военная разведка Финляндии убедила, что РФ прибегает к "политике силы" и наращивает военные возможности

сегодня, 10:00
Автор:

Кириєнко Анна

Военная разведка Финляндии установила, что Россия показала способность и готовность использовать вооруженные силы в Европе для достижения своих целей. Этот факт соответственно повысил напряженность в регионе Балтийского моря. Документ был опубликован на сайте разведки.

Россия показала готовность использовать свои войска в Европе - разведка

Россия снова прибегает к политике силы - разведка Финляндии. Фото: 24tv.ua

В отчете сообщается, что РФ прибегает к "политике силы". Также разведка подчеркивает, что стратегическая важность региона Балтийского моря продолжает расти. Россия развернула продвинутые системы вооружений в соседних с Финляндией областях, а также усилила готовность войск и способность проектировать их возможности.

Отмечается, что РФ активно наращивает военные возможности и готовность своих вооруженных сил. Доказательством этого являются регулярные обучения.

В документе разведки отмечается, что Москва также стремится обозначить свое военное присутствие в Арктическом регионе. Доказательством этого факта является создание нового военного округа и наращивание инфраструктуры.

Напомним, что в ТКГ объяснили, что нужно сделать, чтобы остановить агрессию России. Украине следует продолжать настаивать на необходимости пересмотра основ "Минских договоренностей". По мнению журналиста, представителя отечественной делегации в ТКГ по Донбасса Сергея Гармаша, только такие действия могут помочь остановить российско-украинскую войну. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что группа восточноевропейских киберпреступников, половину из которых составляют граждане Российской Федерации, признали себя виновными в хакерских атаках на американские финансовые учреждения и физических лиц Соединенных Штатов. Какой приговор готовят для хакеров, читайте здесь.


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Источник: https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/74055459/PV_sotilastiedustelu_raportti_www_ENG.pdf/2ffb6a29-cabd-b852-7ba0-83892580c632/PV_sotilastiedustelu_raportti_www_ENG.pdf?t=1620281555293
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