Россия показала готовность использовать свои войска в Европе - разведка

Военная разведка Финляндии установила, что Россия показала способность и готовность использовать вооруженные силы в Европе для достижения своих целей. Этот факт соответственно повысил напряженность в регионе Балтийского моря. Документ был опубликован на сайте разведки.

Россия снова прибегает к политике силы - разведка Финляндии. Фото: 24tv.ua

В отчете сообщается, что РФ прибегает к "политике силы". Также разведка подчеркивает, что стратегическая важность региона Балтийского моря продолжает расти. Россия развернула продвинутые системы вооружений в соседних с Финляндией областях, а также усилила готовность войск и способность проектировать их возможности.

Отмечается, что РФ активно наращивает военные возможности и готовность своих вооруженных сил. Доказательством этого являются регулярные обучения.

В документе разведки отмечается, что Москва также стремится обозначить свое военное присутствие в Арктическом регионе. Доказательством этого факта является создание нового военного округа и наращивание инфраструктуры.

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