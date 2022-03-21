Россия отказалась от переговоров с Японией: подробности

Представители российского Министерства иностранных дел сообщили, что отказываются от проведения переговоров с делегацией Японии по мирному договору, который должен решить вопрос о принадлежности Курильских островов.

Кремль прекращает безвизовые поездки японских граждан на Курилы (фото из открытых источников)

Также российские власти объявили о прекращении безвизовых поездок жителей Японии на территорию Курильских островов. Это решение в Кремле приняли по причине санкций Японии против РФ из-за агрессии в Украине.

При этом, Россия прекращает диалог с Японией по поводу продолжения совместной хозяйственной деятельности на территории Южных Курил. Еще российские власти заблокируют продолжение статуса Токио как партнера Организации Черноморского Экономического Сотрудничества.

В Украине уже отреагировали на это сообщение. Алексей Гончаренко заявил, что Россия, когда представится шанс, сама нарушит договор.

"Россия выходит из переговоров по мирному соглашению с Японией. Это из-за санкций агрессор брыкается. Ничего не потеряла Япония. Мирный договор с Россией? Это бумажка, которую сама Россия и нарушит, как только представится шанс. Еще японцам закрыли безвизовый въезд на Курильские острова. Ничего, скоро им для визита на свою землю и визы не понадобятся. Внимание, важный вопрос. Кого еще не достала России, кроме Сирии и дружественного Лукашенколенда? ЦАР, КНДР, Эритрея, а есть хоть кто-нибудь адекватный?", -написал Гончаренко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Япония объявила о введении санкций против агрессора и Белоруссии. Правительство Японии приняло решение и заморозило активы еще 32 российских и белорусских чиновников и олигархов после вторжения армии агрессора в Украину.

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