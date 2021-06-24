Россия обвинила Великобританию в лжи и провокациях

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Корольова Аліна
Россия обвинила Великобританию в распространении лжи относительно противостояния военных кораблей в водах Черного моря. В РФ предупредили Лондон, что будут реагировать решительно на любые провокационные действия со стороны британского флота у побережья аннексированного Крыму. Об этом сообщает Reuters. Накануне в Кремле заявили, что военный корабль пересек якобы русскую водную территорию.
Британский корабль в Черном море. Фото: Reuters
В четверг Министерство иностранных дел России вызвало посла Великобритании в РФ Дебору Броннерт "на коврик", а пресс-секретарь Мария Захарова заявила, что Лондон сеет ложь относительно инцидента.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал действия Британии "преднамеренной провокацией" и предупредил, что в следующий раз Россия даст решительный ответ.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков со своей стороны пояснил, что если не работают международные права, то Россия может прибегнуть и к более кардинальным мерам.
В Великобритании еще вчера отреагировали на инцидент. В частности в британском Минобороны отрицают нарушение территориальных вод РФ, а также сам факт обстрела .
Также премьер-министр Борис Джонсон заявил, что британский военный корабль, направляясь из украинского порта в Одессе в грузинский порт в Батуми, действовал в соответствии с законом и находился на международных водах, пишет Reuters.
Напомним, украинские эксперты тоже прокомментировали случай в Черном море. Политический обозреватель Павел Нусс уверен, что из-за этого инцидента с британским военным кораблем мир рискует оказаться на пороге глобального конфликта. А политолог Виктор Бобыренко назвал случай на водах Черного моря провокацией с российской стороны перед учениями Sea Breathe.
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