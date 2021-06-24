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Россия обвинила Великобританию в лжи и провокациях

Министерство иностранных дел вызвало «на коврик» посла Дебору Броннерт

сегодня, 18:39
Автор:

Корольова Аліна

Россия обвинила Великобританию в распространении лжи относительно противостояния военных кораблей в водах Черного моря. В РФ предупредили Лондон, что будут реагировать решительно на любые провокационные действия со стороны британского флота у побережья аннексированного Крыму. Об этом сообщает Reuters. Накануне в Кремле заявили, что военный корабль пересек якобы русскую водную территорию.

Россия обвинила Великобританию в лжи и провокациях

Британский корабль в Черном море. Фото: Reuters

В четверг Министерство иностранных дел России вызвало посла Великобритании в РФ Дебору Броннерт "на коврик", а пресс-секретарь Мария Захарова заявила, что Лондон сеет ложь относительно инцидента.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал действия Британии "преднамеренной провокацией" и предупредил, что в следующий раз Россия даст решительный ответ.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков со своей стороны пояснил, что если не работают международные права, то Россия может прибегнуть и к более кардинальным мерам.

"Мы можем апеллировать к здравому смыслу, требовать уважения к международному праву, но если это не сработает, мы можем взорвать бомбу", — сказал Рябко.

В Великобритании еще вчера отреагировали на инцидент. В частности в британском Минобороны отрицают нарушение  территориальных вод РФ, а также сам факт обстрела .

Также премьер-министр Борис Джонсон заявил, что британский военный корабль, направляясь из украинского порта в Одессе в грузинский порт в Батуми, действовал в соответствии с законом и находился на международных водах, пишет Reuters.

"Это украинские воды, и было абсолютно правильно использовать их для перехода из пункта А в пункт Б", — пояснил Джонсон.

Напомним, украинские эксперты тоже прокомментировали случай в Черном море. Политический обозреватель Павел Нусс уверен, что из-за этого инцидента с британским военным кораблем  мир рискует оказаться на пороге глобального конфликта. А политолог Виктор Бобыренко назвал случай на водах Черного моря  провокацией с российской стороны перед учениями Sea Breathe.

 


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Источник: https://www.reuters.com/
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