kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.09.2020

BTC/USD

10254.19

ETH/USD

356.77

LTC/USD

47.62

НБУ 13.09.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Россия объявила выборы "губернатора Севастополя": Украина угрожает санкциями
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия объявила выборы "губернатора Севастополя": Украина угрожает санкциями

В Крыму проходит голосование за так называемых "губернатора и депутатов" Севастополя

сегодня, 20:05
Автор:

Екатерина Белоброва

Министерство иностранных дел Украины резко осуждает противозаконное проведение выборов на территории аннексированного полуострова Крым, которые объявлены центральной властью России для избрания так называемого "губернатора Севастопольской области", а также "народных депутатов облсовета". Об этом сообщается на сайте пресс-службы МИД.

Россия объявила выборы "губернатора Севастополя": Украина угрожает санкциями

Так, согласно позиции украинской стороны, данный процесс является продолжением грубых нарушений государственной целостности и суверенитета другой страны.

"Так называемые "выборы губернатора Севастополя" и "довыборы депутатов" к так называемым "государственного совета Республики Крым" и "симферопольской местного совета" составляют грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН, женевской Конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года обязательств РФ по двусторонним международным договорам и других норм международного права", - указано в сообщении МИД с детальным перечислением всех международных нормативов, которые Кремль попирает с марта 2014 года.

Кроме того внешнеполитическое ведомство предупредило всех участников "избирательного" процесса в Крыму в последующей уголовной ответственности, а лидеров западных стран-союзников призвало усилить санкции против руководителей России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина утратила четверть своего ВВП после того, как Россия фактически заняла Крым и временно его оккупировала.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!