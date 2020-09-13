Россия объявила выборы "губернатора Севастополя": Украина угрожает санкциями

Министерство иностранных дел Украины резко осуждает противозаконное проведение выборов на территории аннексированного полуострова Крым, которые объявлены центральной властью России для избрания так называемого "губернатора Севастопольской области", а также "народных депутатов облсовета". Об этом сообщается на сайте пресс-службы МИД.

Так, согласно позиции украинской стороны, данный процесс является продолжением грубых нарушений государственной целостности и суверенитета другой страны.

"Так называемые "выборы губернатора Севастополя" и "довыборы депутатов" к так называемым "государственного совета Республики Крым" и "симферопольской местного совета" составляют грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН, женевской Конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года обязательств РФ по двусторонним международным договорам и других норм международного права", - указано в сообщении МИД с детальным перечислением всех международных нормативов, которые Кремль попирает с марта 2014 года.

Кроме того внешнеполитическое ведомство предупредило всех участников "избирательного" процесса в Крыму в последующей уголовной ответственности, а лидеров западных стран-союзников призвало усилить санкции против руководителей России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина утратила четверть своего ВВП после того, как Россия фактически заняла Крым и временно его оккупировала.





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