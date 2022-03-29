Россия не отводит от Киева войска, а перемещает их для нового наступления – Пентагон

Как утверждает Министерство обороны США, тот факт, что определенное количество российских подразделений отошло от столицы за последний день никак нельзя назвать деэскалацией. Об этом во время брифинга подчеркнул спикер Пентагона Джон Кирби, передает CNN .

В Пентагоне не верят заявлениям Кремля (фото из открытых источников)

Как отметил пресс-секретарь американского оборонного ведомства, российские власти производят передислокацию своих сил, чтобы использовать их для наступления на других территориях Украины. По его словам, не нужно поддаваться заявлениям РФ "якобы об отводе войск".

"Мы считаем, что это перемещение, а не реальный отвод, и что мы все должны быть готовы к большому наступлению на другие территории Украины. Это не значит, что угроза Киеву закончилась. Никто не должен обманывать себя недавними заявлениями Кремля о том, что он вдруг сократит военные атаки под Киевом или любыми сообщениями о том, что он собирается вывести все свои силы", – заявил Кирби.

Пресс-секретарь Пентагона подытожил, что российские подразделения после перемещений приняли направление больше на север, но какое конечное их назначение – неизвестно.

"Мы оцениваем, что это, скорее всего, перепозиционирование, которое будет использовано где-нибудь в Украине. Где именно, мы не знаем", – резюмировал Кирби.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Вагнеровцы" разворачивают свои силы на востоке Украины . Боевики российской частной военной компании "Вагнер" разворачивают свои силы на восточных территориях Украины. Таким способом Россия планирует компенсировать неудачи, потерпевшие армия РФ. По прогнозам аналитиков, для боевых действий РФ привлечет более 100 наемников. Также могут быть привлечены и главари организации.

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