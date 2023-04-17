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Россия нарушает зерновое соглашение и надеется задушить украинскую экономику, - посол США

МИД РФ заявляет, что срок зерновой инициативы истекает 18 мая

сегодня, 22:22
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Автор:

Моесеенко Валентина

Более 50 кораблей ждут в проливе Босфор на разрешение отправиться в украинские порты, чтобы загрузить зерно, которое пойдет на питание нуждающихся,

Россия нарушает зерновое соглашение и надеется задушить украинскую экономику, - посол США

Саботаж зернового соглашения со стороны России – недопустимый факт для экономики Украины

написала в Twitter посол США в Украине Бридит Бринк, передают "Комментарии".


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Она обвинила Россию в том, что та пытается задушить украинскую экономику и замедлить поток продовольствия вместо того, чтобы соблюдать условия соглашения.

марте в рамках инициативы "Зерно из Украины" и при содействии USAID в Йемен отправился груз пшеницы. Снабжение, профинансированное Испанией и Францией, позволит накормить 4 миллиона человек, демонстрируя, как Черноморская зерновая инициатива позволяет украинским фермерам кормить мир", - напомнила чиновник.

О том, что Россия 17 апреля вторично заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции, говорится в сообщении украинского министерства инфраструктуры.

"Таким образом российская сторона пытается установить контроль над количеством загруженного флота и направлениями его работы, что является нарушением международных норм и положений "Зерновой инициативы". Это очередная попытка диктовать всему миру свою политику, ставить под угрозу продовольственную безопасность и использовать пищу как оружие". , – заявило украинское ведомство.

В министерстве выразили надежду на то, что ООН и Турция смогут обеспечить выполнение процедур для экспорта.

Напомним, "Комментарии" писали, что этот шантаж Кремля может быть связан с опасениями по поводу предстоящего контрнаступления ВСУ. Министерство иностранных дел России обнародовало список требований для продления зерновой инициативы, срок которой, по мнению страны-агрессора, истекает 18 мая.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, почему экспорт украинского зерна в ЕС зашел в тупик — как исправить ситуацию, когда Украина свои аграрные квоты выбрала в течение месяца.



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