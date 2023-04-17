Россия нарушает зерновое соглашение и надеется задушить украинскую экономику, - посол США

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Моесеенко Валентина
Более 50 кораблей ждут в проливе Босфор на разрешение отправиться в украинские порты, чтобы загрузить зерно, которое пойдет на питание нуждающихся,
Саботаж зернового соглашения со стороны России – недопустимый факт для экономики Украины
написала в Twitter посол США в Украине Бридит Бринк, передают "Комментарии".
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Она обвинила Россию в том, что та пытается задушить украинскую экономику и замедлить поток продовольствия вместо того, чтобы соблюдать условия соглашения.
О том, что Россия 17 апреля вторично заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции, говорится в сообщении украинского министерства инфраструктуры.
В министерстве выразили надежду на то, что ООН и Турция смогут обеспечить выполнение процедур для экспорта.
Напомним, "Комментарии" писали, что этот шантаж Кремля может быть связан с опасениями по поводу предстоящего контрнаступления ВСУ. Министерство иностранных дел России обнародовало список требований для продления зерновой инициативы, срок которой, по мнению страны-агрессора, истекает 18 мая.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, почему экспорт украинского зерна в ЕС зашел в тупик — как исправить ситуацию, когда Украина свои аграрные квоты выбрала в течение месяца.
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