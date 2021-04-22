Россия на границе Украины: Резников объяснил мотивы Путина

Активизация России вблизи границ Украины и на оккупированной территории призвана отвлечь от внутренних проблем, обостряющихся в РФ. Такое мнение высказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Украинской правде".

Война в Украине. Фото из открытых источников

Так, он признался, что не ожидал такого маневра со стороны России, учитывая тезис об "ихтамнет" и непризнание оккупации Крыма и ОРДЛО.

По мнению Резникова, идея России — это федерализация Украины. По его словам, Россия пытается создать беспокойную зону, помешать Украине вступить в НАТО и ЕС, оставив лишь в качестве сателлита РФ.

Демонстрация военной мощи со стороны России, отмечает Резников, напоминает аннексию Крыма — это "акция" дала свои рейтинги президенту Владимиру Путину.

"Но тот эффект уже начал таять, — считает Резников. — Сегодня происходят понятные процессы в Российской Федерации, начиная от волнений на улицах Хабаровска, история с Навальным, предстоящие выборы в Госдуму осенью..."

Поэтому, сообщил Резников, политическая сила Путина теряет рейтинги.

"Это как в классическом фильме "Хвост, который виляет собакой"- война как средство повышения рейтингов, — привел пример Резников. — Поэтому демонстрация того, что они мощные и сильные, мне кажется, является отвлечением от внутренней повестки дня".

Напомним, советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал, когда Россия перейдет в активную фазу действий вблизи украинских границ.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", президент Беларуси Александр Лукашенко 22 апреля пребывает с рабочим визитом в Российской Федерации. Эксперты спрогнозировали, какой результат даст встреча лидеров Беларуси и России.

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