Россия может осуществить ползучую аннексию Азовского моря, – Кулеба

Российская Федерация постоянно увеличивает свое военное присутствие и нарушает торговые пути в Азовском море. Возможно, Москва планирует осуществить новую оккупацию. Такой позицией поделился глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "24 Канал".

Дмитрий Кулеба - фото: 24 канал

Со слов министра, военные учения, проводившиеся Россией, являлись отработкой военных действий в отношении нашего государства.

"Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и нарушает торговые пути", – сказал Дмитрий Кулеба.

Издание напоминается, что 22 апреля на территории оккупированного Крыма был произведен главный этап учений вооруженных сил РФ. Глава МИД Украины считает, что таким образом армия агрессора отрабатывает тактику окружения нашей страны и операции по наступлению.

Напомним, что по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, переброска Россией сил в Азовское море, в том числе с Каспия, является большой угрозой. Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук согласен с утверждением главы МИД. Для портала "Комментарии" он рассказал, как наша страна должна противостоять действиям со стороны РФ.

В материале нашего издания также можно прочитать, что традиционно накануне "сакральных" дат российские пропагандисты накаляют информационное поле. Что уже происходит в преддверии 9 мая? Как противостоять потоку дезинформации на тему Дня Победы? Чтобы разобраться в этих вопросах интернет-издание "Комментарии" обратилось за помощью к экспертам.

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