logo
Русский Українська

BTC/USD

57057.59

ETH/USD

3443.61

LTC/USD

337.23

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Россия может осуществить ползучую аннексию Азовского моря, – Кулеба
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия может осуществить ползучую аннексию Азовского моря, – Кулеба

Министр считает, что армия агрессора отрабатывает тактику окружения нашей страны

сегодня, 11:34
Автор:

Елизавета Черных

Российская Федерация постоянно увеличивает свое военное присутствие и нарушает торговые пути в Азовском море. Возможно, Москва планирует осуществить новую оккупацию. Такой позицией поделился глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "24 Канал". 

Россия может осуществить ползучую аннексию Азовского моря, – Кулеба

Дмитрий Кулеба - фото: 24 канал

Со слов министра, военные учения, проводившиеся Россией, являлись отработкой военных действий в отношении нашего государства. 

"Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и нарушает торговые пути", – сказал Дмитрий Кулеба.

Издание напоминается, что 22 апреля на территории оккупированного Крыма был произведен главный этап учений вооруженных сил РФ. Глава МИД Украины считает, что таким образом армия агрессора отрабатывает тактику окружения нашей страны и операции по наступлению. 

Напомним, что по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, переброска Россией сил в Азовское море, в том числе с Каспия, является большой угрозой. Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук согласен с утверждением главы МИД. Для портала "Комментарии" он рассказал, как наша страна должна противостоять действиям со стороны РФ. 

В материале нашего издания также можно прочитать, что традиционно накануне "сакральных" дат российские пропагандисты накаляют информационное поле. Что уже происходит в преддверии 9 мая? Как противостоять потоку дезинформации на тему Дня Победы? Чтобы разобраться в этих вопросах интернет-издание "Комментарии" обратилось за помощью к экспертам. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/ru/rossija-mozhet-osushhestvit-polzuchuju-anneksiju-novosti-rossii_n1618486
Теги:
comments

Обусуждения

иван

сегодня, 11:10

То "ползучая" аннексия, то "жабьячи стрыбкы" наступления. В генштаб затесались серпентологи? Знатоки земноводных?

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ