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Главная Новости Политика внешняя политика Россия может начать масштабное наступление против Украины, – расследователь
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Россия может начать масштабное наступление против Украины, – расследователь

Такого количества войск у границы еще не было

сегодня, 10:35
Автор:

Гриниченко Дима

Россия стягивает огромное количество войск к границе с Украиной, которого не было даже во время боев за Дебальцево в 2015 году и может начать полномасштабное военное наступление на нашу страну. Об этом сообщил расследователь группы "Conflict Intelligence Team" Руслан Левиев в интервью "Радио свобода".

Россия может начать масштабное наступление против Украины, – расследователь

Войска РФ

Расследователь высказал мнение о том, что такого масштабного переброса военных сил России к границе с Украиной еще не было. Он сравнил ситуацию с первыми годами войны на Донбассе и заявил, что даже в 2015 году, когда в январе-феврале шли бои за Дебальцево, РФ не бросала такого количества техники.

Он отметил, что во время Дебальцево, Россия в основном перебрасывала танковые подразделения и мотострелковые части, однако их было намного меньше, чем сейчас. Также он подчеркнул, что сегодня россияне перевозят ракетные системы залпового огня "Ураган" и "Град", а также другую военную технику.

Левиев отметил, что сегодняшняя ситуация является уникальной из-за огромного количества стянутых вооружений, а также сказал, что это не вяжется с официальными релизами Кремля о том, что войска перебрасывают всего лишь в рамках учений.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, несмотря на многочисленные доказательства.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, зачем Путин стягивает войска к границе. 

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Источник: https://www.svoboda.org/a/31189712.html
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Обусуждения

Алекс

сегодня, 09:45

Мудни-у себя бревна не видят-так нужно у соседей поискать!!

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